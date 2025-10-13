Rocío Molina 13 OCT 2025 - 13:03h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y ganadora de 'GH DÚO' explica cómo está su marido tras sufrir una parálisis facial hace nueve meses

El marido de María Jesús Ruiz recibe el alta hospitalaria y confirma su diagnóstico: "Una batalla"

El pasado mes de enero, María Jesús Ruiz y su marido Curro Rodríguez vivieron uno de los sustos más grandes de su vida. La pareja de la andaluza sufría una repentina parálisis facial de la noche a la mañana para la que trataban de buscar una explicación. Tras estar ingresado en la Unidad del Ictus del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y pasar por diferentes diagnósticos y meses complicados, la exconcursante de 'Supervivientes' habla de su estado de salud y de la evolución que presenta.

Hace nueve meses, la ganadora de la primera edición de 'GH DÚO' y su marido Curro vieron cómo la vida podía cambiar de un día para otro. Curro sufría un episodio de parálisis facial y la que fuera Miss España 2004 se convertía en su apoyo fundamental en esos duros momentos.

Tras estudiar su parálisis facial repentina y descubrir que no era un ictus, sino una consecuencia del Síndrome de Guillain-Barré que estaba sufriendo, la pareja ha estado más concienciada con todo y con vivir el aquí y el ahora después de ver lo vulnerable que uno puede ser.

"Es duro y estoy mejorando poco a poco", confesaba Curro al descubrir que lo que le había pasado se debía a una enfermedad rara en la que el sistema inmunológico que ataca por error a los nervios y a él le había afectado de este modo. Ahora, después de mucho esfuerzo y cautela, María Jesús Ruiz ha hablado de la evolución que presenta su marido tras este gran susto.

"Está mejor, ya lleva a rajatabla el tema de los requisitos médicos, está siguiendo su medicación y está muy bien, ahora a cuidarse", respondía la exconcursante de 'Supervivientes' sobre la última hora de su salud y en qué momento actualmente se encuentran.

Tras las primeras incertidumbres y saber que se enfrentaban a un proceso difícil, la pareja se ha unido más que nunca para estar fuertes. En todo este tiempo, María Jesús Ruiz ha sido fundamental. "Es mi roca. Está a mi lado en todo momento", confesaba Curro del bache más duro en su relación de seis años.

Contenta porque a partir de dar con su problema y seguir todos y cada uno de los consejos médicos, se ha recuperado por completo, la pareja vive más unida, feliz y enamorada que nunca. La mejor muestra de ello se puede ver en sus redes sociales donde María Jesús Ruiz y Curro Rodríguez aparecen haciendo distintas escapadas, ilusionados con nuevos proyecto y, en definitiva, viviendo al día y con amor después de darse cuenta de que eso es lo verdaderamente importante.