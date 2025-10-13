Logo de telecincotelecinco
María Jesús Ruiz habla del estado de salud de su marido Curro nueve meses después de sufrir una parálisis facial

María Jesús Ruiz habla del estado de salud de su pareja Curro tras sufrir una parálisis facial
María Jesús Ruiz, exconcursante de 'Supervivientes' y ganadora de 'GH DÚO'Getty Images
El pasado mes de enero, María Jesús Ruiz y su marido Curro Rodríguez vivieron uno de los sustos más grandes de su vida. La pareja de la andaluza sufría una repentina parálisis facial de la noche a la mañana para la que trataban de buscar una explicación. Tras estar ingresado en la Unidad del Ictus del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y pasar por diferentes diagnósticos y meses complicados, la exconcursante de 'Supervivientes' habla de su estado de salud y de la evolución que presenta.

Hace nueve meses, la ganadora de la primera edición de 'GH DÚO' y su marido Curro vieron cómo la vida podía cambiar de un día para otro. Curro sufría un episodio de parálisis facial y la que fuera Miss España 2004 se convertía en su apoyo fundamental en esos duros momentos.

Tras estudiar su parálisis facial repentina y descubrir que no era un ictus, sino una consecuencia del Síndrome de Guillain-Barré que estaba sufriendo, la pareja ha estado más concienciada con todo y con vivir el aquí y el ahora después de ver lo vulnerable que uno puede ser.

"Es duro y estoy mejorando poco a poco", confesaba Curro al descubrir que lo que le había pasado se debía a una enfermedad rara en la que el sistema inmunológico que ataca por error a los nervios y a él le había afectado de este modo. Ahora, después de mucho esfuerzo y cautela, María Jesús Ruiz ha hablado de la evolución que presenta su marido tras este gran susto.

"Está mejor, ya lleva a rajatabla el tema de los requisitos médicos, está siguiendo su medicación y está muy bien, ahora a cuidarse", respondía la exconcursante de 'Supervivientes' sobre la última hora de su salud y en qué momento actualmente se encuentran.

Tras las primeras incertidumbres y saber que se enfrentaban a un proceso difícil, la pareja se ha unido más que nunca para estar fuertes. En todo este tiempo, María Jesús Ruiz ha sido fundamental. "Es mi roca. Está a mi lado en todo momento", confesaba Curro del bache más duro en su relación de seis años.

Contenta porque a partir de dar con su problema y seguir todos y cada uno de los consejos médicos, se ha recuperado por completo, la pareja vive más unida, feliz y enamorada que nunca. La mejor muestra de ello se puede ver en sus redes sociales donde María Jesús Ruiz y Curro Rodríguez aparecen haciendo distintas escapadas, ilusionados con nuevos proyecto y, en definitiva, viviendo al día y con amor después de darse cuenta de que eso es lo verdaderamente importante.

