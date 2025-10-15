Celia Molina 15 OCT 2025 - 11:15h.

La campeona olímpica de bádminton ha pasado el verano publicando vídeos sobre sus viajes y salidas con familia y amigos

Carolina Marín y su lado más personal: la muerte de su padre, una dolorosa ruptura y un sueño frustrado

Compartir







El 4 de agosto de 2024, durante la semifinal femenina de bádminton, Carolina Marín sufrió una lesión que le dolió a todos los españoles. A tan solo 11 de puntos de meterse en la gran final y luchar por la medalla de oro, la deportista se tiró al suelo por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, teniendo que abandonar el partido que ya estaba ganando. Esta lesión supuso para ella un antes y un después, no solo por el dolor y la decepción de no poder seguir compitiendo, sino por la nueva perspectiva que le dio de la vida.

Un año después, todavía no se ha recuperado del todo de la rodilla, por lo que no se ha podido inscribir en ningún campeonato oficial, ni mundial ni europeo. Esto, tal y como ha explicado ella a través de su cuenta de TikTok, le ha permitido tener "más tiempo libre", algo poco común en su rutina habitual. Por ello, se ha pasado el verano publicando en sus redes lo bien que se lo estaba pasando, en la playa, haciendo pádel surf, viajando o pasando tiempo con sus primas.

"La gente cree que estoy siempre de fiesta"

Unas fotos y vídeos por los que ha sido criticada, como si hubiera relegado a un segundo plano sus responsabilidades como deportista de élite. Algo que también le ocurrió a Carlos Alcaraz cuando presumió de sus vacaciones con amigos en Ibiza y que el tenista justifica diciendo que él, para ganar, "también necesita despejar su mente". Del mismo modo, Carolina también ha publicado un vídeo en el que explica lo importante que es para ella "cuidar de su salud mental", sin que eso signifique que haya dejado de entrenar:

PUEDE INTERESARTE El llanto desconsolado de la madre de Carolina Marín al ver a su hija recibir el Premio Princesa de Asturias

"Mucha gente se cree que, este verano, he estado todo el día de fiesta. Y, aunque me lo he pasado estupendamente y he estado viajando bastante, también he estado entrenando. Ahora mismo, estoy enfocada en cuidar mucho mi salud porque, sin salud, no se va a ningún sitio. Lamentablemente, el deporte tiene una fecha de caducidad y con la salud es con la que vamos a quedarnos eternamente. A día de hoy, me preocupo mucho por mi salud física pero también en mi salud mental", comienza a decir la jugadora de bádminton en su grabación.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Por tanto, sí, he disfrutado muchísimo de este verano, casi como en ningún otro verano, porque suelen ser épocas en las que o tenga que estar preparando un campeonato del mundo o unos Juegos Olímpicos. Como todavía me estoy recuperando de la rodilla, he aprendido a conocerme y a pasar tiempo conmigo misma. También tengo que decir que la única semana que no he cogido una raqueta de bádminton ha sido la que estuve en Huelva con mi familia (y aún así, fui al gimnasio). Así que no hay que creerse al dedillo todo lo que se ve en las redes sociales, porque ahí no se muestra el día completo ni la realidad total de una persona", ha concluido la heptacampeona de Europa.