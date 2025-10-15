Lidia González 15 OCT 2025 - 18:30h.

La cantante hablaba de las consecuencias de las continuas comparaciones en su relación con Amaia Montero

Leire Martínez se sincera sobre su carrera en solitario tras dejar ‘La Oreja de Van Gogh’

A pesar de que era una noticia muy esperada tras los últimos acontecimientos que se han producido, el anuncio del regreso de Amaia Montero a ‘La Oreja de Van Gogh’ ha dejado al panorama nacional completamente impactado. Las opiniones sobre este asunto han sido completamente dispares y los movimientos que está haciendo el grupo en sus redes sociales, tras las pistas que ha ido dejando, está generando más dudas al respecto. Hace un año, Leire Martínez se sentaba en la docuserie de ‘Me quedo conmigo’ para hablar sobre las comparaciones que ha recibido con Amaia Montero antes de que se confirmase su regreso a la banda musical.

Hace un año, después de que el grupo publicase un comunicado que anunciaba la marcha de Leire Martínez de ‘LODVG’, la cantante se sentaba con Andrea Vicente para sincerarse por completo sobre todo lo que ha vivido a lo largo de estos años. Muy consciente de todas las comparaciones que se le ha hecho con su predecesora durante todo este tiempo, la vasca se mostraba muy tajante al explicar las consecuencias que esto ha tenido en su vínculo con Amaia: “Este empeño por enfrentarnos lo único que ha conseguido es que no haya una relación normalizada entre nosotras”.

Aunque Leire asume, de manera natura, que pueden existir preferencias y diversidad de opiniones entre ellas dos, no puede entender algunas actitudes que ha tenido que soportar: “No comprendo las faltas de respeto ni la necesidad de hacer daño”. La cantante asume que ella misma no conecta “con todo lo que cuentan otros artistas”, pero se muestra muy tajante con lo comentarios fuera de lugar que ha recibido.

La cantante se abría en canal con Andrea Vicente, en ‘Me quedo conmigo’, y se sometía a una terapia en la que hacía un recorrido completo por toda la historia de su vida, incluyendo sus 17 años de pertenencia en ‘LODVG’. Siempre manteniendo que no quiere “formar parte de la guerra de otros”, ha reflexionado sobre estas continuas comparaciones. Además, desvela cómo en sus comienzos en ‘La Oreja de Van Gogh’ se dio cuenta muy pronto de la situación en la que se encontraba: “Una vez estuve dentro y vi que los periodistas comenzaban a preguntarme sobre los mismos temas…”.

Leire Martinez opina sobre Amaia Montero: sus palabras

Después de sincerarse sobre cómo ha vivido los continuos comentarios y comparaciones con su predecesora, la cantante respondía a las preguntas de la terapeuta, Andrea Vicente, y opinaba sobre Amaia Montero. Muy tajante, se ha pronunciado sobre su relación con la cantautora y se sincera sobre todo lo que ha vivido desde que comenzase su carrera en ‘La Oreja de Van Gogh’: “Amaia consiguió cosas maravillosas y dejó el listón alto no, lo siguiente”.

La cantante se sincera sobre sus inicios en ‘La Oreja de Van Gogh’

La que fuera vocalista de ‘La Oreja de Van Gogh’ se sometía a un proceso de terapia después de que se anunciase su salida del grupo al que ha pertenecido durante 17 años y sacaba a la luz episodios de su vida desconocidos hasta ahora. Además, la vasca confesaba si había sentido miedo o presión antes de coger el relevo a Amaia y hablaba claro sobre el interés de “poner el foco” entre ella y su predecesora. ¡No te pierdas todo lo que dijo en Mediaset Infinity!