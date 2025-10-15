Meses de rumores que confirman un secreto a voces

El retorno de Amaia Montero llega un año después de la polémica salida de Leire Martínez de la banda

Los motivos por los que Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh se separaron hace 17 años

Ya es oficial. La Oreja de Van Gogh ha anunciado el esperado regreso de Amaia Montero 17 años después de su histórica salida de la banda y un año después de que Leire Martínez dejara de ser la vocalista.

Ahora, y tras la marcha del guitarrista Pablo Benegas como miembro de la banda, es Amaia quien se pone de nuevo a los mandos del grupo musical y recoge el testigo como voz principal de La Oreja de Van Gogh. Te contamos la última hora de esta nueva era que marcará un antes y un después para la industria musical.

Las pistas eran claras. La banda donostiarra ya había eliminado el 'post' en el que informaban de la separación de Leire Martínez, había publicado una foto en blanco y cambiaba su biografía por el siguiente mensaje: "Solo juntos tiene sentido".

Lo que durante estos últimos 12 meses ha sido un rumor, una esperanza y un casi imposible para los fans, ahora se ha convertido en realidad. Este anuncio marca uno de los momentos más sonados de la música española.