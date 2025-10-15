Meses de rumores que confirman un secreto a voces

El comunicado de La Oreja de Van Gogh en el que anuncia la vuelta de Amaia Montero: "Comenzamos otra nueva etapa"
Ya es oficial. La Oreja de Van Gogh ha anunciado el esperado regreso de Amaia Montero 17 años después de su histórica salida de la banda y un año después de que Leire Martínez dejara de ser la vocalista.
Ahora, y tras la marcha del guitarrista Pablo Benegas como miembro de la banda, es Amaia quien se pone de nuevo a los mandos del grupo musical y recoge el testigo como voz principal de La Oreja de Van Gogh. Te contamos la última hora de esta nueva era que marcará un antes y un después para la industria musical.
Las pistas eran claras. La banda donostiarra ya había eliminado el 'post' en el que informaban de la separación de Leire Martínez, había publicado una foto en blanco y cambiaba su biografía por el siguiente mensaje: "Solo juntos tiene sentido".
Lo que durante estos últimos 12 meses ha sido un rumor, una esperanza y un casi imposible para los fans, ahora se ha convertido en realidad. Este anuncio marca uno de los momentos más sonados de la música española.
Momentos clave
Este es el comunicado íntegro en el que confirman su regreso
"Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo.
La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores.
Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable.
Pablo por su parte, aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca. Hasta que volvamos a encontrarnos le deseamos todo lo mejor.
De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino"
Meses de rumores que confirman un secreto a voces
La noticia llega después de meses de especulaciones, filtraciones y un silencio que parecía interminable. Según han confirmado, Amaia y los miembros del grupo -Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde- ya han trabajado en nuevas canciones y preparan una gira que comenzará en 2026.
Primera imagen de la nueva formación, con Montero y sin Benegas
Una gira de conciertos en camino
A pesar de que muchos asumían que este anuncio vendría acompañado del anuncio de una gira, la formación parece querer dosificar la información y centrar la atención en su regreso.
"Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable", alegan.
Un día después de lo esperado, tras 48 horas de rumores, La Oreja de Van Gogh ha hecho oficial su regreso: lo harán con Amaia Montero como vocalista y sin Pablo Benegas, guitarrista y fundador de la formación, entre sus filas.