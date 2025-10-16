Claudia Barraso 16 OCT 2025 - 20:35h.

Rafael, el hermano de Blanca Cuesta, ha fallecido a los 56 años tras años luchando contra una enfermedad

Blanca Cuesta, la mujer de Borja Thyssen, ha recibido la peor de las noticias. Su hermano Rafael ha fallecido a los 56 años tras haber luchado contra una larga enfermedad. Aunque siempre se han mantenido alejados de la vida mediática, Blanca se ha mostrado como una persona muy familiar, dando un papel muy importante tanto a sus padres Miguel Cuesta y Heidi Unkhoff, su hermano, su marido y sus hijos.

La familia de la empresaria se ha dejado ver especialmente unida en los últimos años como consecuencia de un empeoramiento del reciente fallecido. Este golpe ha sido muy duro para toda la familia, que ya hablaron de lo duro que era el proceso por el que estaba pasando su hijo. Según adelantó el medio Vanitatis, sus padres y su hermana están rotos por la gran pérdida, mientras que Borja se mantiene más unido que nunca a su esposa.

Sus padres afirmaron antes de su fallecimiento que no había nada más que hacer en la enfermedad de Rafael, y que eso resultaba más devastador. Por el momento, viven el duelo de una manera discreta e íntima, agradeciendo todos los mensajes de apoyo que les llega y pidiendo respeto a este momento tan duro que atraviesan.

Una dura etapa que se ha prolongado muchos años

No han aclarado de qué enfermedad se trataba, pero los padres de Blanca Cuesta, trabajadores del sector sanitario (cirujano y enfermera) sabían que no había una solución para lo que estaba padeciendo su hijo y que en algún momento podría ocurrir esta tragedia. Aunque siempre se han mantenido más alejados de la vida pública que sí que ha mantenido su familia política, ya se sabía que la familia Cuesta atravesaba una dura etapa que se prolongó durante años por el estado de salud de su hijo Rafael.

Por el momento la familia solo ha expresado ese agradecimiento ante todas las palabras de apoyo, comprensión y tristeza que reciben en un momento tan desagradable para ellos. Su madre es quien ha agradecido este apoyo, mientras que Blanca, rota por la pérdida, no ha aparecido hablando públicamente de lo sucedido, ni tampoco su marido que se encuentra muy unido a ella.