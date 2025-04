Desde hace bastante tiempo, Borja Thyssen intenta llevar una vida lo más discreta posible junto a su mujer y sus hijos. El hijo de Carmen Cervera ha vivido casi toda su vida bajo los focos y ahora que es un hombre adulto, ha optado por apartarse de ellos y disfrutar al máximo de su intimidad junto a quienes más le quieren. Eso hace que sea más complicado seguirle la pista, aunque no imposible.

Dado lo discreto de su existencia, no son pocos los rumores que rodean a la pareja, sobre todo al hablar de las intenciones que podrían tener de cambiar de domicilio. Han sido muchos los lugares que han sonado como su nuevo destino , desde Miami hasta Dubai, pero parece que de momento planean quedarse en Madrid.

Desde Mujer Hoy señalan que la pareja habría contado con el arquitecto Alberto Martín Caballero para acometer esta empresa, un profesional que no solo es conocido por su buena labor, también por su matrimonio con Lydia Bosch, que duró ocho años. La pareja estaría planificando una vivienda de once habitaciones, lo que no está tan claro es que Tita Thyssen sea una de las invitadas, pues desde hace tiempo mantiene una tensa relación con su hijo y, sobre todo, con su nuera.