La exposición presenta 27 fotografías de fotógrafos de UNRWA que permanecen anónimos por motivos de seguridad

Gaza, en la alfombra roja del Festival de San Sebastián: Esther García se suma a los manifestantes y acude con una insignia contra el genocidio

Compartir







El Museo Thyssen-Bornemisza y la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina (UNRWA) han presentado este miércoles ‘Gaza a través de sus ojos’, una exposición que reúne 27 fotografías tomadas por fotoperiodistas que, desde octubre de 2023, documentan la vida en la franja bajo el asedio. Informa en el vídeo Susana Ramos.

El Thyssen se suma así a la movilización en favor de Palestina ya que, como ha explicado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, “la cultura puede y debe servir para sostener la voz de un pueblo que sufre”.

La fotografía “nos hace abrir los ojos allí donde no queremos mirar” ha subrayado el ministro, quien no ha querido comentar la decisión del Consejo de Ministros de aprobar el decreto ley que consolida el embargo de armas a Israel.

Una muestra "necesaria y urgente"

La exposición presenta 27 fotografías de fotógrafos de UNRWA que permanecen anónimos por motivos de seguridad, todo a lo largo de la pared principal del vestíbulo del museo. Son fotografías de la “vida cotidiana” de los gazatíes en circunstancias durísimas que muestran principalmente mujeres y niños “que sufren pero también sonríen”, ha apuntado el director artísticos del museo, Guillermo Solana.

PUEDE INTERESARTE Suha Alnajjar, una palestina que emigró a España y que cuenta el horror que vive su familia en Gaza

Para Solana se trata de una muestra “necesaria y urgente que huye de los temas más ‘shocking’ pero con poca empatía” de fotógrafos palestinos que retratan la vida en Gaza “con exquisito respeto y comprensión”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El director ha expresado su confianza en que esta muestra, que podrá visitarse hasta el 19 de octubre, “sirva para despertar las conciencias dormidas”. Algunas de estas fotografías serán ampliadas y lucirán en breve en la fachada del Museo Antropológico de Madrid, que se une así a la campaña en favor de UNRWA promovida por el Ministerio de Cultura.