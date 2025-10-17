Carla Barber anuncia una feliz noticia: "Me esperan meses intensos"

Ana Carrillo 17 OCT 2025 - 08:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y dueña de las Clínicas Barber ha compartido en Instagram una noticia que la ilusiona

Carla Barber cuenta por primera vez por qué se ha roto su amistad con Laura Matamoros

Carla Barber, exconcursante de 'Supervivientes', está atravesando uno de los mejores momentos de su vida, tal y como ha explicado en su perfil de Instagram, donde le gusta compartir su día a día con su legión de seguidores, con los que intenta compartir mensajes positivos cada mañana y a los que les va contando a lo largo de la rutina cómo se desenvuelve en su trabajo.

La dueña de las Clínicas Barber es una apasionada de la medicina estética y ha tomado una decisión que la ilusiona mucho, hasta el punto de que ha querido compartirla con sus seguidores: va a escribir una tesis doctoral y a publicar artículos científicos en los que explique cómo trabaja para que otros médicos de todo el mundo puedan replicar su conocido como 'método de los tres puntos', que considera que es muy bueno.

"Me esperan 12, 18 o 24 meses intensos pero desafiantes e increíbles que supondrán un antes y un después que supondrán un antes y un después porque por fin se demostrará científicamente todo lo que digo y he ido contando en estos años", ha comentado la amiga de Violeta Mangriñán, cuyo motor no es solo demostrar la validez de su método, sino también compartir su conocimiento.

"Me encanta enseñar, creo que la ciencia en particular está justamente para, además de ayudar a las personas, dejarle a los futuros profesionales que se dediquen a ella todo el conocimiento posible", ha sido la explicación que ha ofrecido Carla Barber, que ya ha comenzado a hacer "estudios" para publicar en revistas científicas "todos los casos" que ha hecho a lo largo de su trayectoria.

Es ese afán por transmitir su extenso conocimiento el que también le ha llevado a poner en marcha un congreso en el que no solo se hable de medicina estética, sino también de bienestar y de longevidad: "Por desgracia en nuestra especialidad no tenemos a un mentor que nos forme durante cuatro o cinco años como pasa con el resto de especialidades, y al final muchísimos profesionales se dedican a esto sin saber cómo llevar a cabo los tratamientos".