Ana Carrillo 05 OCT 2025 - 10:00h.

La dueña de las Clínicas Barber ha revelado por qué ya no es amiga de la exconcursante de 'Supervivientes'

Carla Barber habla de su experiencia trabajando con Romeo Santos

Compartir







Carla Barber y Laura Matamoros fueron muy amigas pero su relación ya ha terminado. Sus seguidores ya lo imaginaban porque hace mucho tiempo que no comparten nada juntas en sus respectivos perfiles de Instagram, pero ha sido la dueña de las Clínicas Barber y exconcursante de 'Supervivientes 2016' la que ha confirmado en el último evento al que ha acudido que ya no son amigas y el motivo del fin de su estrecho vínculo.

Su amistad se desarrolló entre 2020 y 2021, años en los que la íntima de Violeta Mangriñán salía con Diego Matamoros, hermano de Laura. En aquellos meses era frecuente verlas yendo juntas a planes por Madrid y presumiendo de lo mucho que se querían y lo unidas que estaban. En el verano de 2021, se acabó el noviazgo entre la canaria y el hermano de Anita Matamoros, y desde entonces apenas existen imágenes de ellas juntas y ninguna reciente.

PUEDE INTERESARTE Carla Barber revela detalles actuales de Joseph Rodríguez y de la custodia de sus hijos

Al ser preguntada por el tema en 2024, la experta en medicina estética se justificó diciendo que casi no tenía tiempo para ver a sus amigas "de toda la vida" porque está muy centrada en su trabajo y en sus dos hijos, Bastian y Bosco, pero no reveló que habían dejado de ser amigas, sino que comentó que hablaban "de vez en cuando".

Ahora, un año después, sí que se ha atrevido a confirmarle a una reportera de 'Europa Press' que ya no son amigas. "No nos ha pasado nada, no tenemos relación pero no por nada, sino porque ya no hemos coincidido", ha sido la explicación que ha dado la que fuera Miss España en 2015.

Canal de Whatsapp de Telecinco

También ha revelado que no tiene amistad con ninguna de las personas con las que coincidió durante su paso por la televisión, aunque ha resaltado que cuando coincide con alguna le alegra porque fue muy feliz concursando en 'Supervivientes', donde estuvo cerca de llegar a la final en la edición de 2016, que acabó ganando Jorge Díaz.

Dentro del gremio de las influencers, su amiga íntima es Violeta Mangriñán, a la que conoció en consulta y no directamente por las redes sociales-