La Pelopony quiere demostrar que las intervenciones estéticas turcas no le han ido nada mal. "Los casos de cirugía catastrófica aquí en España se tapan y en Turquía salen porque no interesa que la gente vaya a gastarse el dinero ahí", defiende en una entrevista concedida a 'El tiempo justo'.

Tras pasar por quirófano, la exconcursante de 'Supervivientes' asegura que se iría al país oriental "diez mil veces más". "La formación que tienen en Turquía es más alta, ya que hay más capitalismo. Son cirugías que aquí en España nadie se las hace", asegura. La Pelopony no duda en atacar al estado español por los gravámenes de Hacienda. "Sacan el dinero a la gente que trabaja y la que no trabaja va gratis", denuncia.

El dinero que se ha gastado la Pelopony en sus intervenciones estéticas

Pese a que hace tan solo 5 días que terminó con sus retoques estéticos, reconoce que sigue pasándolo "fatal". "Se me cae la baba", dice. Además, aclara cuánto le han costado las intervenciones a las que se ha sometido. "La primera vez que fui a Turquía me gasté 14.500 euros en cirugía mas billete y hotel. Ahora cerca de 9.000 euros", cuenta.

La televisiva asegura que recurrió al turismo estético en el país oriental ante la negativa de los médicos españoles para hacerle los retoques que ella quería. "Me han tenido que abrir el labio por el medio, por arriba y hacer una forma nueva por arriba y por abajo. ¿Quién hace eso en España? A mí todos me han dicho que no", relata al programa de Telecinco.

Además, la Pelopony ha querido defender los pagos en negro en este negocio. "Te piden el dinero en cash porque si llegas y no te entiendes o te quieres ir de la operación no pasa nada, entra otra persona", apostilla.