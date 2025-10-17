Un testigo de la preboda de Stella del Carmen Banderas, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, desvela en ‘El tiempo justo’ cómo fue la cena familiar previa al gran enlace

Chris Martin, el vocalista de Coldplay, estará en la boda de la hija de Antonio Banderas, Stella del Carmen: "Va a actuar"

Un equipo de ‘El tiempo justo’ ha seguido durante toda la semana los preparativos del esperado enlace de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, que celebrará su boda en un monasterio cisterciense de Valladolid, considerado uno de los mejor conservados de Europa.

El propio Banderas, padrino de excepción, ha sido quien ha asumido los cuantiosos gastos del evento. “Está encantado, es un día muy importante para él y para toda la familia”, apuntaban desde plató.

Un testigo presente en el restaurante donde tuvo lugar una cena familiar antes de la boda relató en exclusiva cómo fue el momento en el que reconocieron al actor malagueño:

“Nos llamó mucho la atención una mesa redonda. Estaban todos sentados, muy tranquilos, y en un momento dado se levantaron. Le escuché el tono de voz y dije: ese va a ser Antonio Banderas. Cuando lo confirmé, no me lo podía creer”.

Según el testimonio, el intérprete llegó al local en un coche privado y sin la compañía de su actual pareja, Nicole Kimpel, ni de su exmujer, Melanie Griffith, aunque más tarde se reunió con el resto de la familia para la cena.

Un ambiente íntimo y elegante

El testigo describió el ambiente como “muy familiar y discreto”, aunque no exento de momentos emotivos: “El futuro yerno se adelantó para pagar y los camareros le bromearon diciendo: alguien se nos ha adelantado. Fue un detalle muy bonito”, contó.

Sobre los looks de los asistentes, el testigo también dio algunos detalles: “Ella llevaba un vestido largo hasta los tobillos, con un estampado de manchitas, como de leopardo, y un recogido muy elegante que luego se soltó”.

Según el relato, Antonio Banderas permaneció en el restaurante hasta antes del postre, y fue uno de los primeros en marcharse: “Estaba sentado enfrente de su hija, no a su lado. Antes de irse, se levantó, se acercó a ella y se dieron un abrazo muy cariñoso. Se notaba que era un momento especial, de esos que emocionan incluso a los que lo ven de lejos”, añadió el testigo.

La cena, celebrada en un restaurante con estrella Michelin, sirvió como el pistoletazo de salida a un fin de semana que promete ser inolvidable para la familia Banderas.

“Fue una reunión íntima, elegante, muy de película. Se respiraba emoción, orgullo y muchas ganas de celebrar”, concluía el testigo en ‘El tiempo justo’.