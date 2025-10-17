En 'El tiempo justo' hemos podido ver un pequeño avance en exclusiva de las declaraciones de las televisivas

Sonia Monroy se va del plató de '¡De viernes!' tras una brutal discusión con Yola Berrocal sobre su ruptura de amistad: "Eres mala"

Continúa el lío entre Sonia Monroy y Yola Berrocal. La actriz de Hollywood, en mitad de uno de los peores momentos de su vida -acaba de perder a su hermana-, se sienta en '¡De viernes!' y aclara lo que sucedió realmente cuando se fue del plató tras una tensa bronca con Yola Berrocal, su amiga y mánager. "En mi amistad con Yola hay un antes y un después. Una decepción absoluta con Yola. Mi dolor fue real, por eso me rompí tanto", comparte como hemos podido ver en un avance en exclusiva en 'El tiempo justo'.

El cruce de reproches

La televisiva le lanza un claro mensaje a Yola Berrocal. "Espero que tengas la conciencia muy poco limpia con este daño que nos has hecho", dice. Sin embargo, se produce un cruce de acusaciones porque la otra reconoce sentirse "un poco harta" de que siempre le "menosprecie". "Ella tiene que ser la mejor en todo. Primero ella, luego ella y después ella. Y si le haces sombra no le gusta y te ridiculiza", asegura.

Además, Sonia Monroy hablará sobre la dura época que atraviesa. "Sé que mi hermana en cualquier momento se nos iba... Dije voy a 'Supervivientes' a ver si distraigo mi mente. Y llego y es como mi mejor amiga me traiciona y a los pocos días mi hermana se va", lamenta. "Qué he hecho yo para merecer esto...", apostilla.

Yola Berrocal es clara. "Me ha demostrado con todo esto que nunca ha sido mi hermana, ni mi amiga", señala. ¡No te lo pierdas y dale al 'play'!