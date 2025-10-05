Un tratamiento dental en Turquía provocó que Leanne Abeyance, inglesa de 41 años, sufra ahora una fascitis necrotizante

El Servicio Nacional de Salud británico (NHS) no se hace cargo de la operación reconstructiva al ser un procedimiento estético

Leanne Abeyance es una mujer de 41 años oriunda de la localidad inglesa de Telford, en el condado de Shropshire, que vive un auténtico drama después de haberse sometido a un tratamiento dental, conocido como 'dientes de pavo', en tierras otomanas.

Ahora tiene perforaciones en la cavidad nasal, el tabique destrozado, infecciones constantes y una fascitis necrotizante. Esta última es un virus carnívoro que, afirma, "me está comiendo la nariz".

Abeyance viajó el año pasado desde Reino Unido hasta Turquía con la ilusión de mejorar su sonrisa. El procedimiento estético incluía implantes dentales, injertos óseos y una elevación del seno maxilar.

Durante la intervención recibió 26 inyecciones mientras permanecía consciente. "Sentía el martillo golpeándome la cara. Fue horrible", explica. Y advierte: "Si estás pensando en ir a Turquía a que te operen los dientes o algo así, simplemente no lo hagas".

Busca ayuda por el rechazo del NHS

Los problemas no tardaron en aparecer cuando, tras la operación, regresó a casa con unas piezas dentales provisionales, las cuales empezaron a romperse y a caerse. "Las pegaba como si fueran rompecabezas", relata.

Poco después, comenzó a sufrir "hemorragias nasales y dolores insoportables". Desde la intervención, padece esas molestias tremendas en la boca y en la nariz, apenas puede respirar y ha sido hospitalizada en más de ocho ocasiones.

Leanne afronta una pesadilla y reconoce estar "desesperada" porque el Servicio Nacional de Salud británico (NHS) no cubre su operación reconstructiva ya que lo consideran un procedimiento estético. "No me atienden porque no pueden ayudarme", asegura.

Por ello, Abeyance abrió una campaña en GoFundMe para recaudar 6.000 libras (casi 6.900 euros) con las que financiar una cirugía privada. Y ha conseguido que la gente responda satisfactoriamente a su petición porque está a punto de lograr su objetivo. En estos momentos suma 5.871 libras (6.739 euros).

"Solo quiero encontrar un cirujano que me ayude y me libre de este dolor. Necesito que me quiten los implantes y me hagan una rinoplastia. Te ruego desde el fondo de mi corazón que encontremos una cura porque a este paso voy a acabar muerta", reclama.