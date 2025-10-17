'El Programa de Ana Rosa' ha emitido en primicia la llegada de los primeros invitados a la boda de Stella del Carmen y Alex Gruszynski

Los invitados de la boda de Stella Banderas firman 11 páginas de confidencialidad: detalles del blindaje

Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y de Melanie Griffith, se dará el 'sí, quiero' con Alex Gruszynski este sábado 18 de octubre en la localidad vallisoletana de Sardón de Duero.

'El Programa de Ana Rosa' ha emitido en primicia la llegada de los primeros invitados, los cuales han comenzado a llegar al lugar elegido por los novios.

Chris Martin, vocalista de Coldplay, podría actuar en la boda de Stella del Carmen como regalo de bodas

Junto a la familia de los novios, habrá alrededor de 250 invitados más entre los que se encontraría el vocalista de Coldplay, Chris Martin, que es excuñado de Stella y se rumorea que podría actuar como regalo de bodas.

Entre los invitados más destacados se encuentran Nicole Kidman y la actriz Tippi Hedren, la abuela materna, el actor Don Johnson y Dakota Johnson. También estarán personas más cercanas al entorno de la pareja como Grace Johnson, la hermana de crianza que Stella considera una hermana más, la hermana del novio, Adaline Gruszynski, y la influencer Colette Lathan, amiga de la novia desde la escuela. La empresaria Nicole Kimpel, al ser preguntada por los medios, dejó abierta la posibilidad de que también esté en la boda.

El hotel Abadía Retuerta LeDomaine donde se alojarán los novios y parte de los invitados estará cerrado durante cinco días para que solo y exclusivamente pueda ser utilizado por ellos. El resto de los asistentes que se ha distribuido entre los lujosos hoteles cercanos a la zona serán transportados en helicóptero y furgoneta hasta el recinto para continuar con esa seguridad y privacidad que los futuro marido y mujer quieren.