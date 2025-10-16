Entre los invitados se espera la presencia de actores y personas relacionadas con el mundo de la cultura y la moda

La idílica finca en la que se casará Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas: 30 habitaciones, spa y menú de Estrella Michelin

Antonio Banderas ha aterrizado en el aeropuerto Villanubla (Valladolid) para la boda de su hija Stella del Carmen con el empresario estadounidense Alex Gruszynski. La pareja ha elegido un pequeño pueblo en la Milla de Oro de la Ribera del Duero para darse el ‘sí, quiero’ este 18 de octubre.

El padre y padrino de la novia ha llegado de modo incógnito, en su jet privado y sin compañía. Sin duda, uno de los invitados que más expectación está causando. La ceremonia -que contaría con la actuación del vocalista de ‘Coldplay’, Chris Martin- se realizará en la Abadía San María de Retuerta, un enclave histórico del siglo XII que se ha reconvertido en un hotel de lujo.

Desde Nicole Kidman hasta Tippi Hedren: los invitados

La presencia de Chris Martin todavía está en el airea, ya que es la expareja de Dakota Jonhson, hija de la exmujer de Antonio Banderas, Melania Griffieth. Antonio Banderas se encuentra feliz por este evento que reunirá a la familia en este comienzo de un nuevo capítulo para Stella. La joven nació en Marbella pero creció en Los Ángeles. Ella misma reconoció que le hacía mucha ilusión celebrar su boda en su país natal.

Entre los invitados se espera la presencia de actores, personas relacionadas con el mundo de la cultura y la moda, tanto del panorama nacional como internacional. Pese a que la feliz pareja está llevando con absoluta descripción los detalles de la ceremonia, se conoce que algunos de los 200 invitados que acudirán al enlace.

Entre los más destacados se encuentran Nicole Kidman y la actriz Tippi Hedren, la abuela materna, el actor Don Johnson y Dakota Johnson. También estarán personas más cercanas al entorno de la pareja como Grace Johnson, la hermana de crianza que Stella considera una hermana más, la hermana del novio, Adaline Gruszynski, y la influencer Colette Lathan, amiga de la novia desde la escuela. La empresaria Nicole Kimpel, al ser preguntada por los medios, dejó abierta la posibilidad de que también esté en la boda.

No se podrán usar los móviles y habrá contratos de confidencialidad

La boda incluye un cóctel en los jardines de la abadía, una comida de gala y una fiesta con barra libre y actuaciones en directo como colofón. Para la organización del evento se han contratado más de 150 extras y habrá un dispositivo de seguridad para limitar el acceso por tierra y aire. Habrá un acceso restringido, se prohibirá el uso de los móviles y se tendrán que firmar contratos de confidencialidad.

El complejo estará reservado para las familias de los novios durante cinco días y cuatro noches. La elección de este lugar no es casualidad, ya que se le conoce como ‘Milla de Oro’ y es uno de los hoteles más prestigiosos de España. Tiene las tres llaves Michelin, la máxima categoría de la Guía para establecimientos hoteleros. Entre los servicios que ofrece el hotel está la disposición de un mayordomo durante 24 horas, un helipuerto, una bodega, vinoteca y spa y piscina exterior.