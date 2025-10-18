Fiesta 18 OCT 2025 - 19:19h.

Aramís Fuster asegura tener una visión sobre Ángel Cristo: "Le va a pasar algo"

El tenso encontronazo entre Aramís Fuster y Maite Galdeano nada más conocerse: "Eres una histérica"

Emma García ha tenido que frenar en seco su entrevista a Maite Galdeano por algo que estaba sucediendo en una de las salas VIPS cercanas al plató de 'Fiesta'. Allí se encontraba Aramís Fuster, que estaba siendo atendida por el servicio médico tras confesar haber tenido una visión sobre Ángel Cristo Jr. La máxima autoridad del ocultismo asegura haber visto al hijo de Bárbara Rey en un pantallón y haber tenido una visión sobre algo podría pasarle.

"Se encuentra bastante mal, la acaban de atender los servicios médicos de Mediaset", nos cuenta Jota, que se encuentra a su lado. "Al ver el pantallón, he visto a Ángel Cristo y he tenido como un impacto de algo que va a pasar. Una visión, llámalo como quieras. Me ha impresionado mucho porque no me lo esperaba. A veces tengo este tipo de cosas, pero... cuando me lo espero... Pero es que ahora no me lo esperaba y me ha sorprendido mucho", relata Aramís.

Aramís Fuster, sobre la visión que ha tenido de Ángel Cristo: "Se trata de la vida de una persona"

"Me ha dejado fuera de combate", añade la bruja. Pero, ante tal confesión, Emma García se encuentra tan impactada que necesita saber más detalles sobre lo que ha visto Aramís. Y es que, al parecer, tal y como aclara Aramís, lo que ha visto está relacionado con "algo que le va a pasar" a él. La presentadora del programa pide prudencia para hablar de este tema y Aramís desvela que ella no pensaba contarlo, hasta que le han preguntado al respecto:

"Estoy temblando", se lamenta Aramís y no quiere dar más detalles sobre lo que ha visto por temor a equivocarse y porque "se trata de la vida de una persona". Ante la delicadeza del tema, Emma García decide zanjar la conexión con la sala en la que se encuentra Aramís y le pide que vea cosas más bonitas, a lo que Aramís le confiesa que también las ve... aunque no en esta ocasión, lamentablemente.

Duro enfrentamiento entre Aramís Fuster y Maite Galdeano

Minutos antes, Aramís Fuster han vivido un tenso choque con Maite Galdeano. No se conocían de nada, pero parece que no ha habido muy buena conexión entre ellas nada más verse las caras por primera vez, pues parece que el hecho de que una haya querido darle un consejo a la otra, no ha sido más que la chispa necesaria para que se produjera un enfrentamiento lleno de pullitas.