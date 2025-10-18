Fiesta 18 OCT 2025 - 18:31h.

Aramís Fuster y Maite Galdeano tienen un enfrentamiento nada más conocerse en 'Fiesta'

Aramís Fuster, atendida de urgencia en Telecinco tras tener una trágica visión sobre Ángel Cristo Jr

Compartir







No se conocían, pero han saltado chispas entre ellas en cuanto han coincidido en un plató de televisión. Aramis Fuster, que lleva un tiempo alejada de los medios de comunicación y centrada en sus redes sociales, visita el plató de 'Fiesta' para conceder una entrevista a Emma García y, entre bambalinas, se ha encontrado con Maite Galdeano, que se estrena como colaboradora del programa. Allí se ha producido un choque entre ellas que, minutos después, se ha trasladado al plató.

Al parecer, según cuenta Aramís Fuster, la máxima autoridad del ocultismo ha querido darle un consejo a la madre de Sofía Suescun con respecto a la no relación que mantienen madre e hija, pero esto no ha sido más que el inicio de un tenso enfrentamiento. Y es que a Maite no le ha sentado nada bien que Aramís le diera consejos familiares, aunque la bruja asegura que no ha podido decirle nada porque Maite "no escucha".

Choque entre Aramís Fuster y Maite Galdeano nada más conocerse

Durante la entrevista a Aramís Fuster, Emma García llama al plató a Maite Galdeano para aclarar esto que ha sucedido fuera de plató, pero queda evidente que, nada más conocerse, no han conectado. "Me ha dicho una tontería, que Dios me llama por teléfono", dice Maite, pero Aramís lo niega. Se acusan la una a la otra de haberse llamado 'loca' y, cuando Aramís levanta el tono de voz, Maite la tacha de "histérica".

Maite duda de las buenas intenciones de la bruja a la hora de querer darle un consejo y sospecha que, realmente, lo que quería Aramís era reírse de ella. La madre de Sofía Suescun se ha sentido atacada y Aramís insiste en que tiene que escuchar más, pero es tal la tensión entre ellas que la presentadora le pregunta si realmente no habían coincidido con anterioridad, porque sus pullitas parecen esconder algo más que una mala conexión entre ellas.