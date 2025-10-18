Natalia Sette 18 OCT 2025 - 09:30h.

La concursante de 'Bailando con las estrellas' hablaba así sobre su decisión de formar una familia junto a Alejandro Nieto

Así superaron Alejandro Nieto y Tania Medina los problemas de su relación

Tania Medina vuelve a estar en el ojo mediático ahora que participa en ‘Bailando con las estrellas' , un reality que la muestra en una faceta más ambiciosa y profesional. Pero más allá de sus pasos de baile, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha demostrado tener sueños y metas aún por cumplir. Entre ellos, el deseo de adoptar un niño y aumentar la familia junto a Alejandro Nieto.

Tania Medina ha hablado en varias ocaciones de planes de futuro con su pareja , entre ellos, sus planes de maternidad. Con la voz tranquila y convencida, Tania explicaba hace algunos años en su canal ‘Be adventure’ que adoptar un niño no se trataba de un impulso pasajero, sino de algo que siente desde siempre. “Me viene desde pequeña”, aseguraba entonces. La influencer revelaba que, aunque nunca ha sentido un fuerte instinto maternal en el sentido tradicional, sí ha tenido claro que la adopción era una posibilidad real en su vida.

A pesar de que padece un problema de salud que podría dificultar un embarazo , Tania asegura que no ve eso como un obstáculo, sino como una razón más para valorar otras vías. “Quiero hacer caso a mis deseos”, decía tajante. Entre esos deseos, uno de los más firmes es adoptar: “Adoptar un niño o niña de África”, comentaba convencida. Hace 3 años que Tania grabó el video, y en ese momento hablaba de su deseo de adoptar cómo algo futuro, pues creía que le quedaban muchas cosas por vivir ¿Estará ahora preparada para formar una familia con Alejandro Nieto?

Así hablaban Tania Medina y Alejandro Nieto sobre sus planes de boda

Además de ampliar la familia, Tania Medina también comentó en su canal sus planes de boda con Alejandro Nieto. Tras una pedida de mano alucinante, en la que la canaria sorprendió al andaluz por todo lo alto, los exconcursantes de ‘Supervivientes’ se ponían manos a la obra para organizar el enlace.

Preparar una boda no es tarea fácil y los influencer se encontraron con varios baches en el camino. Mientras uno se inclinaba por una ceremonia civil, el otro lo hacía más por la iglesia. Tania quería una boda más moderna, y Alejandro, una boda más clásica. “Vamos a hacer una fusión, intentar innovar, algo original que nos guste a los dos”, concluía la concursante de ‘Bailando con las estrellas’.

Finalmente la celebración de la boda quedó pospuesta y aunque la pareja ha pasado por varios baches a lo largo de los años, ahora está más unida que nunca. Ambos desean más que nada estar juntos y vivir una vida feliz y llena de planes de futuro.