La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre el apoyo que le brindan sus amigas en momentos complicados

Tania Déniz regresa a su canal ‘En estado puro’ con un vídeo muy especial. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ viaja con sus amigas a México para desconectar y pasar tiempo juntas. A través de un ‘tag’ Tania Medina, Tania Déniz, Ruth Basauri y Alba Álvarez se sinceran sobre ciertas situaciones que han vivido. Entre ellas Tania Medina se sincera sobre los buenos consejos que le han dado sus amigas en este momento que vive.

Las cuatro amigas han viajado a México para pasar tiempo juntas y pasarlo bien haciendo infinidad de divertidas actividades. Un viaje que en principio iba a ser para desconectar, ha tenido un giro inesperado para Tania Media. La influencer y su ahora exnovio, Alejandro Nieto, han tenido algunos encontronazos que él ha hecho público a través de diversos comentarios en redes sociales . En este momento tan complicado para Tania, sus amigas han estado ahí para ella.

“Las tres me aconsejan muy bien”, comienza diciendo Tania Medina. El ‘tag’ al que juegan consiste en aplaudir cada vez que se sientan identificada y Tania no duda en pronunciarse al hablar de dar buenos consejos. “Yo he vivido tanto que puedo aconsejar bien”, asegura Tania Déniz. Aunque reconocen que muchas veces dan consejos que después no aplican a sus vidas, todas están agradecidas de tenerse las unas a las otras, sobre todo en los momentos más difíciles.

Tania Medina, Tania Déniz, Alba y Ruth se sinceran durante su viaje a México

Las cuatro amigas se han abierto durante el viaje y han confesado cosas que hasta ahora habían mantenido en secreto. A pesar de que una de ellas no está pasando por un buen momento, todas se sacan una sonrisa mientras juegan al juego de ‘las palmadas’. Tania Medina confiesa que intenta siempre avisar a sus amigas cuando ve que algo no está yendo bien en su relación, y las chicas están de acuerdo con que hacer eso es de buena amiga.

A la pregunta en la que hablan de planes de maternidad futura, Tania Media prefiere mantenerse al margen y no dar mucha información. “Hay preguntas a las que no estoy jugando”, le dice a sus amigas. Sin embargo, Tania Déniz se moja y habla de si desea ser madre pronto junto al futbolista Carlos Martín. Las cuatro comparten confidencias y momentos de complicidad que le sacan una sonrisa a Tania Medina a pesar de la situación ¡No te pierdas nada dándole play al video!