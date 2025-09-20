Así afrontan los concursantes el salto a la pista en 'Bailando con las estrellas': "Es un regalo"

El formato regresó el pasado sábado a Telecinco con gran expectación y este fin de semana volverá a poner a prueba a sus concursantes en la pista

Del miedo inicial de Pepe Navarro a la gratitud de Blanca Romero: cada concursante afronta el reto a su manera, ¡dale play!

Compartir







El estreno de 'Bailando con las estrellas' el pasado sábado en Telecinco dejó claro que, más allá del espectáculo televisivo, el programa se convierte para sus concursantes en un viaje muy personal. Este sábado volveremos a verlos en acción, pero, ¿Cómo afrontan en realidad el reto de aprender un baile deportivo en tiempo récord y bajo la presión del directo?

Las preguntas a las estrellas participantes van más allá de la anécdota: ¿Cómo gestionan los nervios? ¿Qué esperan encontrar en un concurso que les exige disciplina, exposición y resistencia física? Y lo cierto es que sus respuestas son un reflejo de las distintas caras del formato.

Algunos, como Pepe Navarro, lo viven desde la inseguridad inicial, mientras que otros, como Blanca Romero, se lo toman como un regalo inesperado, un lujo que pocas veces llega en la vida. En el caso de Manu Tenorio, la pista se transforma en un espacio terapéutico tras un año complicado, un lugar donde reivindicar la superación personal y, de paso, regalar a su familia una versión renovada de sí mismo.

No falta el vértigo de quienes llegan sin experiencia previa en el baile, como Nona Sobo, ni el entusiasmo de Jorge González, que después de la tensión del Benidorm Fest busca aquí la parte más lúdica del escenario. Y mientras unos hablan de técnica y naturalidad –como el actor Iago García–, otros, como Tania Medina, comparan esta experiencia con la dureza de 'Supervivientes': no habrá hambre, pero sí esfuerzo y muchas horas de ensayo.

PUEDE INTERESARTE De Bárbara Rey a Valeria Mazza, así bailaron las estrellas de Telecinco en el FesTVal de Vitoria

Lo curioso es que el programa, más que un concurso, parece convertirse en un espejo de la vida de sus participantes: para unos es una oportunidad, para otros un reto personal y para muchos, un regreso a la ilusión. Y quizá ahí esté la clave de por qué sigue enganchando al público: cada sábado no vemos solo pasos de baile, sino historias de superación, miedos confesados y ganas de disfrutar.

Este sábado, la pista volverá a encenderse. Y, con ella, la gran pregunta: ¿Quién logrará transformar el vértigo en espectáculo? ¡Dale play y no te pierdas sus respuestas!

Del respeto al miedo: así hablan los concursantes de su rival más fuerte en 'Bailando con las Estrellas'

El programa promete ser una batalla épica donde cada paso contará, cada giro será decisivo y cada caída, dolorosa. Porque cuando todos coinciden en señalar al mismo rival, es que ese rival va en serio. ¡Dale play al vídeo y descubre al señalado y a todas las rivalidades de 'Bailando con las estrellas'!