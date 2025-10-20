Alberto Rosa 20 OCT 2025 - 18:55h.

La amiga explicó como cambió el comportamiento la joven tras producirse la triste noticia

Kate Cassidy, pareja de Liam Payne, y su dolor un año después de la muerte del cantante: "Me rompe el corazón"

Compartir







Una amiga de Kate Cassidy se ha pronunciado sobre el “preocupante” comportamiento tras la trágica muerte de su novio Liam Payne en Argentina el año pasado. “Hubo meses en los que literalmente no la vi sonreír, y la veía todos los días”, dijo una amiga cercana de la influencer a ‘Daily Mail’.

"Fue muy preocupante. Ni siquiera parecía ella misma. Canceló muchas quedadas y era casi una reclusa”. La misma amiga explicó que Cassidy, quien comenzó a salir con Payne en 2022, está mejor ahora.

Aseguró que está “saliendo con amigos” e incluso “abierta a salir con alguien nuevamente”, aunque “todavía no está del todo en ese punto”. “Hubo un momento en que definitivamente no estaba bien, pero ahora está mejorando”, añadió la fuente. “Está avanzando. Sabe que es lo que él hubiera querido”, añadió al citado medio británico.

El duro año de Kate Cassidy tras la muerte de Liam Payne

Cassidy abandonó Argentina dos días antes de que Payne muriera el 16 de octubre de 2024. Tenía 31 años. Tras el trágico accidente que acabó con la vida del miembro de One Direction, Kate Cassidy se tatuó un rosa marchita en una de sus manos. Dibujo y boceto que copió de uno de los tatuajes que el mismo Liam Payne tenía en su cuello.

Fue la misma Kate Cassidy la que quiso explicar con su casi millón de seguidores que este tatuaje representaba el recuerdo permanente que tenía hacia el cantante. Otra de sus publicaciones más sorprendentes fue en la que mostró la caja de recuerdos en la que conserva fotografías personales junto al cantante y otros objetos personales que el propio cantante le regaló durante sus años de relación.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Con un carrusel de fotografías de ambos, Cassidy mostraba momentos únicos y personales junto a Liam Payne. En esta misma publicación, la ‘influencer’ se abría en canal y confesaba lo triste que se sentía desde la muerte del exintegrante de la banda británica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Perdí a mi mejor amigo y a alguien con quien pensaba que tenía mucho más tiempo y vida para compartir. Liam era el tipo de persona que empezarías a extrañar en el momento en que salías por la puerta. Incluso al salir de casa por unas horas, me encontré corriendo a casa para estar con él otra vez por emoción. Ahora enfrentar la realidad de que vivo en un estado constante de extrañarte es algo que todavía no puedo entender completamente", reflexionaba Kate Cassidy.