Kate Cassidy, la que fuese pareja de Liam Payne, ha estado recordando todo este año al cantante con emotivos homenajes en sus redes sociales

Louis Tomlinson se sincera sobre la muerte de Liam Payne ante el primer año de su muerte: "Es injusto que ya no esté"

El 16 de octubre de 2024 el mundo de la música quedaba completamente consternado tras conocerse la trágica muerte de Liam Payne. Un año después del fallecimiento del miembro de One Direction, Kate Cassidy, influencer y pareja de Liam Payne, continúa recordando al cantante.

A través de emotivos homenajes en sus redes sociales, la 'influencer' estadounidense confiesa el dolor y el desgarro que le produce pensar en la muerte de Liam Payne. Durante este año, Kate Cassidy ha compartido a través de publicaciones y entrevistas que ha realizado que piensa en Liam “cada segundo del día”.

El dolor de Kate Cassidy un año después de la trágica muerte de Liam Payne

Prueba de ello, Kate Cassidy ha mostrado en sus redes sociales lo mucho que piensa en el que fuese su novio. El pasado 29 de agosto, la 'influencer' estadounidense cocinó un pastel con motivo del 32 cumpleaños de Liam Payne.

Ella misma quiso compartir con sus seguidores este gesto hacia el cantante y, siguiendo la tradición de cualquier cumpleaños, Kate Cassidy sopló una vela en honor al artista fallecido. Este no ha sido el único gesto que ha tenido la que fuese novia de Liam Payne con el cantante.

Además, el día del cumpleaños Kate Cassidy también decidió compartir con sus seguidores una carta que escribió a su novio fallecido. "Me rompe el corazón ser que no puedo darte una tarjeta física de cumpleaños hoy. Que no puedo oír tu risa, o decirte todas las cosas que desearía haber dicho mil veces más. He estado luchando por encontrar las palabras correctas, pero empezaré con lo más obvio, feliz cumpleaños. Hoy, hubieras cumplido 32. En tus 31 años aquí en esta tierra trajiste tanta alegría, felicidad y esperanza a muchos, especialmente a mí", reflexionaba la joven.

Tras estas palabras, Kate Cassidy confesaba lo difícil que estaba siendo para ella superar la muerte de Liam Payne: "Espero que sepas lo brillante que todavía brillas, incluso desde allá arriba. Daría años de mi vida solo por darte unos cuantos más. Extraño crear recuerdos contigo. Extraño tener cosas que esperar juntos. Pero hoy, mi regalo de cumpleaños para ti es mi fuerza. Te prometo que voy a celebrarte extra hoy, honrar tu vida y apreciar los hermosos momentos que hemos tenido. El 29 de agosto será una fecha que permanecerá en mi corazón por el resto de mi vida. Te quiero mucho".

El año de Kate Cassidy sin Liam Payne

Tras el trágico accidente que acabó con la vida del miembro de One Direction, Kate Cassidy se tatuó un rosa marchita en una de sus manos. Dibujo y boceto que copió de uno de los tatuajes que el mismo Liam Payne tenía en su cuello.

Fue la misma Kate Cassidy la que quiso explicar con su casi millón de seguidores que este tatuaje representaba el recuerdo permanente que tenía hacia el cantante. Otra de sus publicaciones más sorprendentes fue en la que mostró la caja de recuerdos en la que conserva fotografías personales junto al cantante y otros objetos personales que el propio cantante le regaló durante sus años de relación.

Las muestras de cariño y de respeto hacia el cantante fallecido son constantes. Sin embargo, una de las más emotivas ocurrió cuando tan solo se habían cumplido ocho meses de la muerte de Liam Payne.

A través de un carrusel de fotografías de ambos, Kate Cassidy mostraba momentos únicos y personales junto a Liam Payne. En esta misma publicación, la 'influencer' se abría en canal y confesaba lo triste que se sentía desde la muerte del exintegrante de la banda británica.

"Perdí a mi mejor amigo y a alguien con quien pensaba que tenía mucho más tiempo y vida para compartir. Liam era el tipo de persona que empezarías a extrañar en el momento en que salías por la puerta. Incluso al salir de casa por unas horas, me encontré corriendo a casa para estar con él otra vez por emoción. Ahora enfrentar la realidad de que vivo en un estado constante de extrañarte es algo que todavía no puedo entender completamente", reflexionaba Kate Cassidy.

"Sabiendo que no puedo volver a casa y verte, escuchar tu voz o sentir tu abrazo, es un tipo de dolor que no puedo expresar completamente con palabras. Parece que no puedo decir si la vida está volando sin ti o moviéndose tan lento que nada de esto tiene sentido. Pero estoy tratando de vivir mi vida lo mejor que puedo por ahora y vivirla por ti. Te extraño más de lo que las palabras pueden decir. Un día, te volveré a ver, y tendré tanto que contarte. Hay mucho para ponerse al día", terminaba compartiendo la que fuese novia de Liam Payne.