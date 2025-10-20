Silvia Herreros 20 OCT 2025 - 18:50h.

La hija de los exconcursantes de 'Supervivientes' habla de las condiciones con las que aceptaría trabajar en televisión

Mónica Hoyos, sobre el futuro profesional de su hija con Carlos Lozano: "Va a dirigir este país"

Luna Lozano podría acabar trabajando en un programa de televisión. La única hija que nacida fruto de la relación de Carlos Lozano y Mónica Hoyos jamás ha sentido inclinación por el mediático mundo al que pertenecen sus progenitores, sin embargo, tal y como ella misma ha expresado no descarta seguir los pasos de sus padres y convertir el medio en su profesión y principal fuente de ingresos.

La joven, de 21 años, se encuentra a punto de terminar sus estudios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Una formación universitaria que le ha abierto numerosas puertas en la Unión Europea, en donde ha hecho sus prácticas.

Luna aún no tiene muy claro su futuro. Lo que sí que tiene claro es que no le importaría trabajar en televisión en un futuro. Eso sí, con condiciones. Tal y como ella misma ha confesado en una entrevista para 'Vanitatis', no le gustaría convertirse en un personaje de televisión. No obstante, si el proyecto lo merece, estaría dispuesta a trabajar en el medio, pues es consciente del poder de influencia que la pequeña pantalla puede ejercer sobre el espectador.

En este sentido, tal y como ella misma ha declarado al citado medio, en un futuro podríamos ver a la hija de Carlos Lozano y Mónica Hoyos trabajando como presentadora o como contertulia política de algún programa. "Si hay algo de política que me interese lo suficiente para ir, estaría encantada. Me parece que es uno de los medios más importantes para llegar a la gente que ejerce su derecho al voto. Los jóvenes votan, pero quizá no están tan informados como cuando eres más mayor", asegura. "Cualquier otra propuesta no me interesa", añade.

Lozano, que recientemente se abría un canal en TikTok y otro en Youtube para acercar la política a los más jóvenes, explica que las plataformas sociales tampoco eran lo suyo. No obstante, ha encontrado en ellas un importante vacío. Así, con el objetivo de acabar con la apatía política de los más jóvenes, Luna lozano se dedica a entrevistar a "personas que pueden influenciar a los demás", como el embajador de China en España. "Las redes no son mi punto de enfoque, pero como la política es algo que me interesa y no creo que haya nadie haciendo vídeos sobre lo que está pasando, decidí hacer entrevistas con personas que pueden influenciar a los demás", explica al citado medio.