Natalia Sette 21 OCT 2025 - 20:00h.

Los colaboradores de 'En todas las salsas' desvelan la cantidad de dinero que se ha gastado Laura Escanes en su nueva casa

Laura Escanes habla de sus planes de boda

Laura Escanes ha cumplido uno de sus sueños. La influencer y presentadora de los ‘Gen Z Awards 2025’, se ha comprado una impresionante casa en una lujosa urbanización de Menorca. Tras muchos años de viajes a la isla, Laura ha dado un importante paso y ha adquirido una vivienda para ella y su hija. Los colaboradores de ‘En todas las salsas’, después de comentar la posible relación entre Nona y Marc Bartra, desvelan el precio y muchos más detalles.

La influencer, enamorada de Joan Verdú, lleva años soñando con tener su propia casa en Menorca y por fin lo ha conseguido. Aunque ha compartido ya en sus redes sociales cómo es la casa, no ha desvelado el precio que le ha costado. Es por ello que Alba Carrizo llega a plató con esa cifra. “Está en una urbanización súper exclusiva”, comienza diciendo la colaboradora. Al desvelar el precio, las reacciones no tardan en llegar. “Por eso hay tantos influencers”, afirma Vai Between my clothes, pues da por hecho que muy pocas personas pueden permitírselo.

“Son 50 chalets, cada uno con su piscina”, sigue contando Alba Carrizo. El chalet no se encuentra en pleno centro de Menorca, pero sí que está a dos minutos de la playa. “No creo que siendo tan conocidos quieran vivir en el meollo”, dice Vai refiriéndose a los influencers. Cerca de la playa, con cuatro habitaciones y piscina, unas impresionantes instalaciones que compensan el dinero invertido en la vivienda.

Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ comentan también el estilo de decoración que quiere utilizar la influencer en su nueva casa. “Va a decorarlo muy rollo Casa Vaca”, reconoce Alba Carrizo haciendo referencia a la casa de María Pombo en Cantabria. “Laura Escanes es muy de inspirarse”, asegura Anna Gurguí. Aunque la casa es de obra nueva y con instalaciones muy modernas, Laura Escanes está dispuesta a dar un toque más rústico.

