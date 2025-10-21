Equipo mtmad 21 OCT 2025 - 19:18h.

El jugador del Real Betis Balompié, enfocado en su posible nueva ilusión: la actriz Nona Sobo

Nona Sobo no teme a las críticas en 'Bailando con las estrellas'

Compartir







Javi Hoyos, reconocido tiktoker, llega al videopodcast de los mayores ‘salseos’ de los influencers con información que no va a dejar indiferente a nadie. El influencer aterriza en el plató de ‘En todas las salsas’ con todos los detalles en exclusiva sobre la posible pareja sorpresa del momento: Marc Bartra y Nona Sobo. El exnovio de Jessica Goicoechea se abre de nuevo al amor y Javi Hoyos, invitado VIP del videopodcast, desvela todo sobre el romance. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!

Jessica Goicoechea ha roto su relación con Manu Moreno tras menos de un año desde que hicieron pública su historia de amor. Después de su ruptura con el jugador de rugby, la influencer ha sorprendido a todos sus seguidores volviendo dar ‘follow’ a su expareja, Marc Bartra. A pesar de una aparente declaración de intenciones por parte de la modelo, el futbolista parece estar demasiado enfocado en su nuevo amor y no le ha seguido de vuelta. “Marc no te va a devolver de momento el ‘follow’”, comenta con humor Anna Gurguí. La colaboradora no duda en desvelar la identidad de la nueva ilusión de Marc: la actriz y bailarina, Nona Sobo.

PUEDE INTERESARTE Exclusiva | Todos los detalles de la relación de María Aguilar y Kylian Mbappé

Nona, concursante de ‘Bailando con las estrellas’, es la protagonista del nuevo romance del momento. El jugador del Real Betis Balompié no había tenido ninguna relación pública desde su historia con Goicoechea, que duró nada menos que dos años. Ahora que vuelve a estar soltera, la modelo se ha encontrado con un Marc Bartra totalmente dedicado a su romance con Nona Sobo. Javi de Hoyos, junto a los colaboradores del videopodcast, sacan a la luz todos los detalles sobre el inicio de esta emocionante historia de amor. ¡Haz click y entérate de todo!

Programa completo: Jessica Goicoechea, abierta al amor tras su ruptura con Manu Moreno

Después de unos meses de intenso amor junto a Manu Moreno, Jessica Goicoechea ha dicho adiós a su relación y vuelve a estar soltera. A pesar de su reciente ruptura, parece que la modelo está dispuesta a encontrar su propia nueva ilusión igual que Marc Bartra. Después de un fallido intento de volver a seguir en Instagram al futbolista y que no le devolviera el ‘follow’, Javi de Hoyos llega con información en exclusiva sobre la influencer. “He hablado directamente con Goicoechea”, anuncia. ¡No te pierdas sus declaraciones en el programa completo!

El plató de ‘En todas las salsas’ se llena una semana más de los cotilleos más intensos del momento. Con la presencia de Javi de Hoyos, el tiktoker más actualizado en ‘salseos’, sale a la luz en exclusiva la primera foto de María Aguilar y Kylian Mbappé tras la noticia de su romance. Además, los colaboradores del videopodcast comentan todo sobre la reciente polémica de Violeta Mangriñán en sus redes sociales. ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!