Fallon ha compartido un carrusel de fotos de Gary a lo largo de los años en redes sociales

Donald Trump llama "cretino" a Jimmy Fallon y celebra la cancelación del show de Stephen Colbert

Compartir







El presentador de ‘Tonight Show’, Jimmy Fallon, comparte un emotivo homenaje a su perra llamada Gary tras fallecer. "Ella era el último nombre que firmábamos en todas las tarjetas de cumpleaños", confiesa en redes sociales sobre su Golden retriever color crema. Fallon se sincera en su post y afirma que Gary ha sido un miembro más de la familia.

"Ella fue nuestro primer bebé, una terapeuta, una almohada, una hermana mayor, una maestra de escuela, una comediante, una chica fiestera y una rebelde", relata en su cuenta de 'Instagram'.

PUEDE INTERESARTE Primeras imágenes de Melanie Griffith en España tras su discreto paso por la boda de su hija, Stella Banderas

Fallon, sobre Gary: "Siempre sonreía incluso cuando dormía"

El presentador Jimmy Fallon se encuentra un momento delicado en su vida tras la muerte de su perra Gary. Él ha querido hacerle un pequeño homenaje en el que ha bromeado sobre sus hazañas: “Definitivamente no era un perro guardián: habría dejado entrar a los ladrones y les habría mostrado dónde guardábamos el tocino y las rebanadas de queso americano. Siempre sonriendo incluso cuando dormía. Le encantaba un buen rasguño y se inclinaba hacia ti si le gustabas”.

"Saltaba a la piscina inmediatamente después de lavarla con champú y secarla. Luego hacía sus vueltas y luego se acostaba en el césped boca arriba haciendo patadas de conejo con la lengua fuera. Eso significaba el verano para mí. Durante 13 años y medio tuvimos la suerte de tenerlos contigo", ha asegurado. Durante su despedida, ha querido mencionar a sus hijas Franny, de 10 años, y Winnie, de 12, y a su mujer Nancy Juvonen, de 58.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Franny, Winnie, mamá y yo te extrañamos"

"Franny, Winnie, mamá y yo te extrañamos. La casa te extraña. Está tan tranquila y el silencio es tan fuerte. Pero ese silencio se está llenando lentamente de historias sobre ti y risas entre los sollozos. Gracias por todo. Dios, te extrañamos mucho. Buenas noches, Gary", concluye en su mensaje con unas emotivas palabras.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Fallon ha compartido un carrusel de fotos de Gary a lo largo de los años. Y no es la primera vez que habla de ella. En 2017, en una entrevista con ‘People’, habló sobre lo que sintió al conocer a su perra: “Ella salió en el programa para hacer su parte. Creo que era una experta política. Estaba teniendo un debate con ella y estaba vestida con un traje”.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En ese momento, su mujer y él estaban intentando tener hijos, por lo que la compañía de Gary fue “una cosa para distraerse mientras trabajaban en eso”. El famoso presentador confesó que su nombre procedía del nombre que tenía como experto en el programa ‘Gary Frick Jr.’. Pero, sin duda, Gary llegó a su vida para demostrarle “un amor incondicional”.