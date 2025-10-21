Primeras imágenes de Melanie Griffith en España tras su discreto paso por la boda de su hija, Stella Banderas

La actriz de Hollywood ha protagonizado su primera aparición pública en España tras el enlace nupcial de su hija en común con Antonio Banderas

Antonio Banderas comparte fotos de la boda de su hija en Valladolid: "Gracias a toda la gente que ha hecho que esto sea posible"

Melanie Griffith ha vuelto a pisar suelo español, y lo ha hecho en un momento muy especial: la boda de su hija Stella del Carmen, celebrada el pasado sábado, fruto de su relación con Antonio Banderas.

La actriz estadounidense, caracterizada por su discreción, ha mantenido un perfil bajo durante la ceremonia. Apenas ha aparecido en imágenes ni se han conocido sus planes en el país. Hasta ahora.

La exmujer del actor ha protagonizado su primera aparición pública en España, en concreto en Madrid, siendo estas sus primeras fotos tras el enlace nupcial de su hija.

Sus planes en España

Melanie se ha desplazado a la capital española para asistir a un almuerzo de la popular marca de cosméticos Augustinus Bader, celebrado en el restaurante Ramón Freixa Tradición, en la calle Velázquez.

En el evento, que tuvo lugar este pasado lunes, estuvieron presentes importantes figuras del mundo de la moda y la belleza, incluyendo directores de revistas como Elle y Harper's Bazaar.

Para la ocasión, la actriz lució un elegante conjunto en azul klein -a juego con los productos de la firma-, y lo combinó con una blazer y joyas doradas, demostrando que sigue vinculada al mundo de la moda y la belleza a sus 68 años.

En las fotografías publicadas en las redes aparece junto a Charles Rosier, CEO de Augustinus Bader, así como junto a otros invitados estrella. Esta aparición marca su regreso público a España después de más de 10 años.

Cabe destacar que Griffith patrocina la marca desde hace años. Otros famosos como su hija Dakota Johnson, Courteney Cox, Diane Kruger, Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Carla Bruni o Victoria Beckham también presumen de utilizar sus productos.

"Mi madre la usa. Mis hijas la usan. Es una crema multigeneracional y el mejor producto que he usado en mi vida", aseguró a la revista 'People' sobre una de sus cremas, The Rich Cream. Una crema que oscila entre los 90 euros -un tamaño de 15 ml- y los 500 euros -de 100 ml-.

La discreción de Melanie en la boda

Stella del Carmen y Álex Gruszynski celebraron su enlace en la Abadía Retuerta LeDomaine, en Valladolid.

La ceremonia, a la que asistieron alrededor de 200 invitados como Dakota Johnson y las hijas de Barack Obama, se organizó con estrictas medidas de privacidad: contratos de confidencialidad, prohibición de móviles y cierre completo de la abadía durante cinco días.

La novia deslumbró con un vestido de corte sirena en tono marfil. Cada detalle de la boda parecía pensado para conjugar elegancia, intimidad y tradición española, honrando las raíces de su padre, Antonio Banderas, quien en todo momento atendió a la prensa y se mostró cercano con los medios que se habían desplazado hasta allí.

Sin embargo, de la madre de la novia no hubo ni rastro. Aunque se esperaba que tuviera un papel más destacado, Melanie Griffith optó por mantenerse en un segundo plano durante la ceremonia.

Apenas han trascendido imágenes suyas en Valladolid. Se cree que la actriz de Hollywood estuvo muy involucrada en los preparativos, lo que pudo explicar su decisión de no aparecer públicamente.