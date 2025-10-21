Claudia Barraso 21 OCT 2025 - 20:20h.

Louis Tomilson confiesa que odia a Logan Paul por cómo trató en una entrevista a Liam Payne

La muerte de Liam Payne sigue conmocionando a muchos de sus fans y a los que fueron durante años sus compañeros de la banda ‘One Direction’. Louis Tomlinson ha querido recordar con unas emotivas palabras al fallecido en una entrevista con ‘The Independent’. Además, confesó uno de los mayores secretos que tenía guardado en relación con la muerte del cantante.

Cuando el británico comenzó a reflexionar sobre las causas de la posible causa de la muerte de su amigo, empezó a decir que podría haber afectado toda la presión del foco mediático que se había generado en torno a todos los que formaron un día aquel grupo que revolucionó el panorama musical en su momento. Además, señaló también con el dedo a Logan Paul, presentador de un programa de redes sociales en el que hace entrevistas a famosos.

“Lo depreciaré para siempre, horrible pequeño hijo de puta. Creo que también es un problema que ocurre con los nuevos ‘medios’. Me gustaría pensar que la mayoría de los que trabajan en ellos son periodistas, o por lo menos algunos y que tienen el deber de cuidar”. Estas declaraciones del cantante se deben a una entrevista que hicieron a Liam Payne, por la cual fue criticado durante meses.

La confesión de Liam Payne que le hizo encerrarse en su casa

El joven, confesó que durante la época en la que el grupo todavía estaba vivo, había momentos tensos entre ellos. Es más, confesó que con Louis no se llevaba bien, pero que cuando se separó la banda acabaron siendo mejores amigos.

Liam Payne confesó que esta entrevista y las duras críticas que recibió, le obligaron a encerrarse en casa durante tres meses, ya que no podía soportar todos los comentarios que recibió. Tiempo más tarde, admitió que fue un hecho que le cambió la vida totalmente, ya que tuvo que ser ingresado y recibir un tratamiento de rehabilitación que mejorase su salud mental durante 100 días.

La muerte del joven músico levantó mucha polémica por la gran cantidad de hipótesis que hubo nada más producirse el fallecimiento. Murió a los 31 años, en octubre de 2025. El británico se precipitó desde un balcón de un hotel en Argentina. La causa de la muerte fue un grave politraumatismo que sufrió nada más caer. La investigación sobre su muerte reveló que previamente a los hechos, se había tomado un cóctel de drogas.