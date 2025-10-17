Celia Molina 17 OCT 2025 - 13:09h.

Kate Cassidy ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok sobre lo que hicieron durante sus últimas horas juntos en Argentina

Kate Cassidy, pareja de Liam Payne, y su dolor un año después de la muerte del cantante: "Me rompe el corazón"

Hace justo un año, el mundo entero se levantaba con la trágica noticia de la muerte de Liam Payne, exmiembro de la exitosa boy band 'One Direction'. A sus 31 años, el cantante murió por un politraumatismo tras caer desde el balcón del tercer piso del hotel donde estaba hospedado. Según confirmaron fuentes oficiales en aquel momento, Payne se habría “arrojado del balcón de su habitación” de hotel en Palermo, Buenos Aires, provocando el asombro y el dolor generalizado de todos sus fans, que no podían creerse lo ocurrido.

Él y su novia, Kate Cassidy, habían viajado juntos a Argentina para reunirse con los fanáticos del artista. En principio, iban a estar allí solo cinco días, pero la estancia se alargó durante semanas y el día 12 de octubre de 2024, Kate decidió volver a Florida para cuidar de su perra, tal y como declaró en los días posteriores al fallecimiento. Por eso, no se encontraba con él cuando se precipitó desde tal altura, muriendo el acto por las graves lesiones de la caída. Más tarde, la autopsia reveló la presencia de benzodiazepinas, crack y cocaína rosa en el organismo de Liam.

"Así fue nuestro último día"

Aunque, durante este año, la Fiscalía argentina ha confirmado la existencia de tres personas acusadas de la muerte del cantante (relacionadas con el consumo de los estupefacientes hallados en su informe toxicológico) aún no se ha determinado oficialmente si su precipitación al vacío fue voluntaria, accidental o provocada. Sea como sea, la que fuera su novia lleva días recordándole a través de sus redes sociales, dada la importancia de la efeméride.

En el último vídeo que ha publicado, Kate Cassidy ha mostrado cómo estaban y qué hacían antes de que ella se fuera de Argentina: intentando practicar el mítico salto de Dirty Dancing que, como a la mayoría de la gente, no les salía bien. "Liam y yo compartimos esta vida durante la última hora y el último día que se muestra en este vídeo. Estaré eternamente agradecida por los hermosos momentos que compartimos. Te echaré de menos durante el resto de mi vida, Liam", ha escrito Cassidy, junto a una vídeo en el que ambos irradian felicidad. Las imágenes han provocado una ola de comentarios de sus fans, aún tristes por su pérdida. "No merecía un final así", "En otra vida, ustedes se casaron" o "No me puedo creer que llevemos un año sin Liam" son algunos de ellos.

La exnovia de Payne ha publicado este post apenas un día después del primer aniversario de su muerte, en el que también le dedicó una emotiva entrada. "Hoy se cumple un año sin ti aquí. Siempre odiaré las despedidas. Te echo de menos, Liam", dijo también Kate en su cuenta de Instagram, junto a una íntima fotografía de los dos en la que el cantante, tumbado en la cama, le daba un romántico abrazo. Están siendo, por tanto, una semanas muy duras para esta influencer pues, hace poco, Liam también hubiera celebrado su 32ª cumpleaños.