Para el actor de 'Interstellar', la paternidad significa acompañar a los hijos en un proceso de aprendizaje mutuo

Las claves de Matthew McConaughey para mantener vivo el amor en el matrimonio

Matthew McConaughey pasó de protagonizar comedias románticas de Hollywood a ser uno de los actores más versátiles y reputados con trabajos más arriesgados como 'True Detective', 'Interstellar' o 'Dallas Buyers Club', que le reportó el Oscar. Sin embargo, la fama nunca le hizo perder la cabeza. Siempre encontró estabilidad en la familia que formó junto a Camila Alves. De hecho, le gusta hablar de sus tres hijos, Levi, Vida y Livingston, tal y como ha demostrado durante la promoción de su película más reciente, 'Laberinto en llamas', un drama dirigido por Paul Greengrass.

La película recrea el infierno real del incendio de Camp Fire, que en 2018 arrasó el norte de California dejando 85 muertos a su paso y reduciendo a cenizas la localidad de Paradise. En medio de ese caos, un conductor de autobús escolar y una maestra lograron salvar a 22 niños de las llamas atravesando una carretera infernal. Para McConaughey, la clave de su interpretación está en una frase que resume la herida de su personaje: 'Llegué tarde como hijo, y ahora llego tarde como padre'. Una confesión ficticia que, según él, enlaza con su propia historia.

Para el actor, de 55 años, la paternidad significa acompañar a los hijos de manera consciente en un proceso de aprendizaje mutuo donde los hijos aprenden de los padres, pero los padres también descubren nuevas formas de ser y crecer junto a ellos.

"Como padre, siempre pensé que había dos etapas: primero eres el padre, y luego, con suerte, te conviertes en amigo. Pero ahora que mis hijos son adolescentes me he dado cuenta de que en realidad hay un papel intermedio, un puente entre esos dos, y es el de ser su hermano mayor", ha explicado en una reciente rueda de prensa. En ese momento tan turbulento que es la adolescencia, los padres deben estar al lado de los hijos para mostrar comprensión y ayudarles en el camino.

"Así que, aunque sigo ejerciendo de padre, muchas veces me encuentro escuchando algo que les preocupa y, en lugar de darles una lección, me siento con ellos, les pongo una mano en la espalda y les digo: ‘A mí también me pasó. Déjame contarte una historia de cuando tenía tu edad y me ocurrió algo parecido’. Y ellos responden: ‘¿De verdad?’. Eso les hace entender que el mundo no gira solo en torno a ellos, que no son los únicos con ese problema", añadía.

Tras los pasos del padre

Matthew y Camila se conocieron en 2006, y casi 20 años después forman una de las parejas más sólidas de Hollywood. El hijo mayor, Levi, está siguiendo los pasos de su padre en la industria cinematográfica. De hecho, tiene un papel en 'Laberinto en llamas', película para la que hizo el casting ocultando su apellido. "Durante mis primeros 15 años en Hollywood, pensaba: 'Nunca querría que mi hijo creciera en la industria", contaba Matthew a People. "Y cuando cumplí unos 40, justo cuando nació Levi, miré a mi alrededor y vi a tanta gente especial que había conocido, cuánto había viajado y qué experiencia tan increíble, saludable y genial había sido... Pensé: '¿De dónde sacas la idea de que no quieres que ninguno de tus hijos lo haga?'. Sería un privilegio si pudieran hacerlo", explicaba.

Está por ver hasta dónde llega Levi, pero lo que sí es seguro es que siempre contará con los consejos de su padre. "Es difícil mantener los pies sobre la tierra para distinguir la verdad de las mentiras. Pero con el tiempo hay que adquirir ese sexto sentido (...) Es importante que se sienta dueño de quién es y en quién se convierte. Y (la actuación) formará parte de eso si continúa haciéndolo, de encontrar su identidad, pero no puede ser su identidad completa", añadía.