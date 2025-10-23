Lidia González 23 OCT 2025 - 17:33h.

El contenido íntegro de las entrevistas de los ‘GenZ Awards’, la reacción a los premiados e invitados especiales, el martes en ‘Mediaset Infintiy’

El programa de ‘En todas las salsas’ no se podía perder la gala de los ‘GenZ Awards 2025’, el evento que ha reunido a los creadores de contenido más importantes del panorama. Por este motivo, John Kha ha querido hablar con cada uno de los invitados, nominados y premiados que han desfilado por la alfombra roja. El contenido completo de estas entrevistas y mucho más se verán, al completo, el próximo martes en el programa ‘En todas las salsas’, en Mediaset Infinity, con invitados especiales. ¡No te pierdas el adelanto de todo lo que vas a poder ver dentro de muy poco!

Todo el contenido inédito de la gala de los ‘GenZ Awards 2025’ se emitirá en el próximo programa de ‘En todas las salsas’, presentado por Vai, con muchas sorpresas. Desde comentar quienes han sido los ganadores hasta todos los detalles que ocurrieron en el evento, el programa del videopodcast estará cargadito de bombazos.

Pendiente de todos los ‘salseos’ del momento y las noticias que envuelven a los creadores de contenido, John Kha no se corta a la hora de preguntar a los influencers por toda la actualidad: ¿Qué siente Sofía Surferss al coincidir en un evento con Fabiana Sevillano? ¿Va a ir Laura Escanes como invitada al videopodcast? ¿Qué tiene que decir María Aguilar tras salir a la luz su relación con Kylian Mbappé? ¿Cómo está Claudia Martínez tras su ruptura con Mario González? ¡No te pierdas nada, el próximo martes en Mediaset Infinity!