Natalia Sette 14 OCT 2025 - 17:02h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' podría estar en una relación romántica con el futbolista del Real Madrid ¡Descubre las pruebas!

María Aguilar se somete a una liposucción, según Fani Carbajo: su impresionante antes y después

Compartir







¡‘En todas las salsas’ llega hoy con un bombazo! Todos los espectadores quedarán atónitos con la información que trae el colaborador Pedro Jota. Para sorpresa de muchos, María Aguilar tiene una relación de lo más especial con Kylian Mbappé. Desde su ruptura con David Vaquero , a la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se la ha relacionado con diversos personajes públicos, pero nadie tan inesperado como el futbolista francés.

No es la primera vez que el nombre de María Brun se ha escuchado junto con el de un futbolista del Real Madrid, pues hace unos meses corría el rumor de una posible relación con Raúl Asencio . Eso quedó en nada y ahora Pedro Jota llega para desvelar la nueva ilusión de la creadora de contenido. “Ha iniciado una relación especial”, comienza explicando el colaborador.

PUEDE INTERESARTE La decisión de David Vaquero tras dar a entender que María Aguilar le ha sido infiel durante su relación

Entre bocas abiertas y caras de sorpresa, los presentes en el plató de ‘En todas las salsas’ le hacen mil preguntas a Pedro Jota, que confiesa todo lo que sabe sobre esta relación especial. “Desde hace unas semanas ha comentado a su entorno que le gustan los hombres birraciales”, comenta el periodista. Aunque María Aguilar no lo ha hecho público, parece que tampoco lo oculta. “Ella no lo esconde”, asegura Pedro que desvela que incluso lo ha comentado en la peluquería.

Programa completo: María Aguilar viaja a Francia y lanza indirectas en sus redes sociales

PUEDE INTERESARTE Zoe Bayona habla claro sobre la posible ruptura de Tania Medina y Alejandro Nieto

Hace unos días María Aguilar llenaba su instagram de fotos de Paris, un viaje que ahora podría cobrar mucho más sentido. Pedro Jota, conociendo esta información, ha estado pendiente de los stories de la influencer y ha podido detectar alguna que otra indirecta hacia Kylian Mbappé. “Ha estado en Francia poniendo corazones blancos”, afirma el colaborador. Además, desvela que se ha visto a Maria en el palco de Mbappé en los últimos partidos del Real Madrid.

Una de las exclusivas más potentes que se han dado en ‘En todas las salsas’ llega de la mano de Pedro Jota, colaborador habitual del videopodcast. María Aguilar podría mantener una relación romántica con el famoso futbolista Kylian Mbappé, y así lo demuestran las pruebas que comenta el periodista en plató ¡No te pierdas nada de este bombazo dándole play al video!