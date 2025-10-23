Rocío Molina 23 OCT 2025 - 17:36h.

La finalista de 'GH 16' ha querido explicar cómo funciona el Circo Raluy ante una confusión que se ha generado en redes con otro espectáculo

Niedziela Raluy, finalista de ‘GH16’, se posiciona en el conflicto de sus amigas Sofía Suescun y Marta Peñate

Compartir







Niedziela Raluy ha vuelto a intervenir después de que lo hiciese en una conexión en directo para 'Uno de GH20'. La artista circense y finalista de 'Gran Hermano 16' mediaba en el conflicto de Marta Peñate y Sofía Suescun y ahora lo ha hecho para despejar las dudas que han surgido en torno a su circo.

Esta vez lo ha hecho a través de sus redes y emitiendo un comunicado en el que explica la esencia de Circo Raluy. A raíz de algunos comentarios que le han llegado y que han hablado de que en su espectáculo se incluyen animales, la artista y amiga de Marta Peñate y Sofía Suescun ha querido dar todos los detalles de su show en el que ha trabajado desde siempre la familia Raluy.

La 'chica del circo', tal como ella misma se define, tiene claro lo que el espectador puede ver cada vez que se adentra en su espectáculo. El Circo Raluy mantiene ese aire melancólico y casi vintage en un show híbrido en el que se mezcla la historia, vanguardia, riesgo y modernidad. La exconcursante de 'GH 16' junto con su hermana Emily hacen sus actuaciones con patines acrobáticos y el recorrido por las caravanas centenarias de la familia son otra parte más de la experiencia.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Lo que en ningún caso se van a encontrar es a animales en su circo. "Chicos me estáis preguntando mucho si somos nosotros el circo que traemos este año animales en Valencia", ha comenzado diciendo en torno a una confusión que ha surgido con respecto a otro circo. Para aquellos que esperan la llegada de un circo espectáculo de animales en cautividad tienen que buscarse otro espectáculo. El suyo no exhibe animales ha aclarado y ha sido tajante en este punto para evitar más dudas al respecto.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Nosotros llevamos más de 20 años sin animales. Es nuestra elección y nuestra seña de identidad y así seguiremos. Arte exclusivamente humano y este año... Alguna que otra máquina", ha matizado ante las cuestiones que han surgido en torno a la confusión con su espectáculo con otro circo que también acude a la misma ciudad en fechas aproximadas.