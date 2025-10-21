Niedziela formó parte junto a Marta Peñate y Sofía Suescun de las míticas ‘Embrujadas’ de ‘Gran Hermano 16’

Sofía Suescun y Niedziela Raluy se reencuentran diez años después de 'Gran Hermano'

La Gala 7 de ‘Uno de GH20’, el casting en directo de ‘Gran Hermano 20’, ha estado llena de conexiones con grandeshermanos míticos y una de ellas ha sido con Niedziela, finalista de ‘GH16’ y la tercera ‘Embrujada’ junto a Marta Peñate y Sofía Suescun, quién no ha tenido ningún problema en decantarse entre sus dos grandes amigas.

Nagore Robles ha dado paso a una misteriosa conexión en directo porque un granhermano del pasado estaba deseando formularle una pregunta a Cristian. Para sorpresa de muchos, al otro lado de la pantalla estaba Niedziela Raluy, la artista circense que se convirtió finalista de ‘Gran Hermano 16’ y que formó parte del mítico trío de amigas junto a Marta Peñate y Sofía Suescun en la casa de Guadalix.

Niedziela nos ha contado que sigue trabajando en el circo familiar, que está feliz además, de guapísima y ha querido lanzarle una pregunta a Cristian. La granhermana siente que desde que le sentaron en el sofá, Cristian ha pasado a un segundo plano en la Casita de ‘Uno de GH20’.

¿Por qué ya no vemos al Cristian de los primeros días?

Cristian se ha puesto un poquito nervioso y le ha explicado que él no se estaba escondiendo, pero sí tenía un poquito de miedo: “Me he asustado un poquito, pero hace tres días me he dado cuenta y he reaccionado”. El aspirante a concursante de ‘Gran Hermano 20’ asegura que todavía no hemos visto al verdadero Cristian: “No es el de antes ni el de ahora, es el que se viene en esta semanita y os va a gustar un poquito más”.

Maica ha aprovechado la intervención de Niedziela para preguntarle por el conflicto de Marta Peñate y Sofía Suescun, sus amigas en ‘GH16’ y la exgranhermana se ha mojado: “Es como decir ‘mi padre o mi madre’. Es verdad que con Sofía cuando la necesito o la he hablado, está siempre muy ahí, aunque parezca que es un poco más distante, Sofía es siempre muy cercana. Con Marta es más difícil, vale que ha tenido problemas con el hijo, pero últimamente cuando le he escrito… Bueno, en fin, da igual…”.

Niedziela ha querido dejar claro que siente mucho cariño por ambos, pero… “Es verdad que Marta está un poco más a la suya”. No quería decantarse por ninguna de las dos, pero si tiene que ser sincera: “La relación con Sofía es más fluida en este momento”.

