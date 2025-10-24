Julio García Gómez, analista de expresión y lenguaje gestual, analiza el discurso de Leonor en los Premios Princesa de Asturias

El discurso completo de Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2025: "Apelo en volver a lo esencial"

Compartir







El Teatro Campoamor de Oviedo ha acogido este viernes 24 de octubre la entrega de los premios Princesa de Asturias 2025 y con ello, una gala en la que la familia real se ha dejado ver. Los reyes, Don Felipe y Doña Letizia, junto con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y la reina Sofía han sido el centro de todas las miradas.

Sin duda uno de los momentos más esperados ha sido el discurso de la princesa Leonor, en el que ha defendido la necesidad de "volver a lo esencial". La primogénita de Felipe y Letizia ha elaborado su discurso con la mayor fortaleza posible, pero con dificultades en la respiración por la tensión no controlada. Esta se ha agotado en los finales de párrafo.

Por otro lado, ha sabido manejar la mirada directa a los premiados y se ha apoyado en la expresión emocional de sus padres y hermana. Ha hecho un esfuerzo por mantener la templanza y se ha aferrado al papel, donde tenía escrito el discurso, de manera contundente.

Aferrada al papel

El final de discurso le ha dejado con poca fortaleza por el esfuerzo realizado para no perderse en la lectura de este séptimo discurso. Es posible que no haya tenido tiempo suficiente para ensayar la comparecencia. Lo mejor que ha manejado es la mirada directa al público y las muestras de su voz con matices graves. Es necesario que exprese con más naturalidad y se despegue poco a poco del papel.

PUEDE INTERESARTE El disimulado gesto de la infanta Sofía a la reina Letizia en pleno discurso de los Premios Princesa de Asturias

En su discurso, la princesa Leonor ha defendido la necesidad de "volver a lo esencial", respetando a quien piensa diferente, tratando bien al prójimo y valorando la educación, al tiempo que ha reivindicado la importancia de la convivencia para garantizar el progreso compartido y de preservar los valores que "nos definen y nos guían".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"En tiempos de inmediatez, de fugacidad, de virtualidades, de bits", ha dicho durante su discurso en la entrega de los Premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor de Oviedo, en el que ha optado por la fórmula de una carta a cada uno de los premiados para glosar sus logros y contribuciones.

Según ha explicado, ha optado por "esta comunicación que evoca al papel y al bolígrafo", porque, ha dicho entre las risas del público, "aun siendo de la 'Generación Z' e hija de una 'X' y de un 'boomer', tengo la sensación de que una carta permite pararse, profundizar y pensar más".