El rey Felipe VI se ha emocionado durante su discurso en los Premios Princesa de Asturias hablando de Leonor

El rey Felipe VI cede su lugar a su hija Leonor en los Premios Princesa de Asturias: "Naturalmente, esto lo digo con emoción"

El discurso del rey Felipe VI ha sido otro de los momentos claves en los Premios Princesa de Asturias después de las palabras de la princesa Leonor, que despertaron la atención de todos los presentes y algunas carcajadas, sobre todo entre sus padres. Un discurso más orientado a la sociedad y la política, ha sido el del monarca, quien no ha dudado en referirse otra vez a la democracia.

Para ello, ha defendido a necesidad de "educar en valores" para garantizar la "convivencia democrática" y dar a las nuevas generaciones las herramientas con las que construir su futuro en un mundo que se debate entre "dos extremos inquietantes", el individualismo y la globalización. Así lo ha hecho durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor de Oviedo, en la que ha subrayado que "vivimos en un mundo que se debate entre dos extremos que son, por igual, inquietantes".

Por un lado, existe un "cultivo del individualismo radical que, si no se embrida de algún modo", ha prevenido Felipe VI, "puede llevar tanto a la indiferencia como a la soledad". En su opinión, resulta paradójico que "sociedades tan interconectadas como las actuales estén tan llenas de personas que están solas, se sientes solas o tienen problemas para comunicarse".

Felipe cede el testigo a Leonor

Durante la celebración de la gala del año pasado, Leonor ya asumió la responsabilidad de pronunciar un discurso elogiando la labor de los premiados. Este año, Felipe VI ha querido pronunciar unas palabras que han sonado a despedida. Ya había muchos rumores de que este año sería Leonor la que dirigiese el evento. Aunque finalmente le rey ha tenido la voz cantante, parece que será el último año que tendrá tanto protagonismo. Resaltando la gran capacidad de su hija mayor, cede el testigo a la princesa, afirmando que “ha ido asumiendo gradualmente la tarea dando a cada paso pruebas de madurez y sensibilidad y con un papel más activo en la vida pública".

Un mensaje que también ha ido acompañado de cierta nostalgia, recodando los 44 años que lleva asistiendo al evento, los últimos siete acompañados de Leonor. "Me corresponde, creo yo, ir cediéndole ya este espacio, como heredera de la Corona y como presidenta de honor de la Fundación desde hace 11 años", ha afirmado. "Esto lo digo con emoción", ha señalado, tanto como padre como Rey, pero también con la "firme intención" de mantenerse vinculado a los premios, a la Fundación y a Asturias, "tierra querida de la que no puedo concebir estar lejos", como tampoco la Reina, ha añadido.

"Gracias a la Fundación Princesa de Asturias y a sus patronos por hacer esto posible, y gracias de corazón a los asturianos por su afecto, entusiasmo y calidez cada otoño, y por hacer de estos Premios una parte esencial de nuestra memoria colectiva", ha remachado. Un discurso que cerraba la celebración de este año y que ha emocionado no solo a su familia, sino a todos los presentes e incluso a la princesa Leonor, que le observaba con esa mirada de complicidad y empatía que tanto vemos en ellos.