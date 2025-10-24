Alberto Rosa 24 OCT 2025 - 20:54h.

La ceremonia ha estado protagonizada por miradas y gestos de complicidad entre los miembros de la familia real

Minuto a minuto | Sigue en directo la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias

Como cada año, los reyes, Don Felipe y Doña Letizia, junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, presiden en Oviedo la esperada entrega de los Premios Princesa de Asturias. Una cita en la que no han faltado gestos de complicidad entre los miembros de la familia real y un emotivo discurso pronunciado por la princesa Leonor.

La primogénita de los reyes Felipe y Letizia ha tomado la palabra en plena ceremonia como ya es habitual, pero ha sorprendido a propios y extraños al reconocer públicamente la relación que mantiene con la infanta al hilo del galardón otorgado a la legendaria tenista Serena Williams.

Mientras se refería a la trayectoria de Williams y al papel que su hermana Venus tuvo en su carrera, la futura reina de España ha pronunciado una frase que ha sido ampliamente aplaudida entre los allí presentes. "Es bonito lo que dices de tu hermana, sin Venus no habría habido Serena. Las hermanas cómplices son nuestras grandes aliadas y compañeras de viaje", ha espetado, en un claro guiño a la infanta Sofía.

Con el Teatro Campoamor de Oviedo lleno de cámaras, hay otros gestos que tampoco han pasado desapercibidos. Las miradas o los toqueteos son la diana en eventos de este tipo. En uno de los discursos de los galardonados, la infanta Sofía le ha hecho un gesto a su madre, la reina Letizia por debajo de la mesa que puede interpretarse de varias maneras.

En el vídeo, de unos cuatro segundos, se ve a Sofía tocar a Letizia por debajo de la mesa. Bien por un gesto de cariño o bien para decirle que no se despiste y preste atención al discurso. Sin duda, el vídeo no ha sido indiferente para los usuarios y espectadores de la ceremonia.

Durante la ceremonia ha habido más momentos que han provocado las risas entre los asistentes y los propios protagonistas, como cuando la princesa Leonor ha hecho un llamamiento al tradicional método de comunicación del “papel y bolígrafo” frente a lo digital y las palabras rápidas en su discurso. “Lo hago porque, aun siendo de la generación ‘Z’ e hija de una de la ‘X’ y un ‘Boomer’, tengo la sensación de que una carta permite pararse, profundizar y pensar más”.

Tras unos segundos de silencio que tuvo que tomarse para dejar reír al público, a sus padres y reírse levemente ella misma de sus propias palabras, continuó con esta referencia a una realidad basada en la inmediatez: “Como vivimos en la economía de la atención, a ver si soy capaz hoy yo de retener la vuestra. Allá voy”. No pudo elegir otra manera más correcta, acertada y sobre todo graciosa de comenzar uno de los momentos más esperados de la gala. La heredera al trono sin duda logró su objetivo, ya que todos escucharon muy atentamente cada detalle de su comunicado.