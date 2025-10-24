Premios Princesa de Asturias 2025: Serena Williams y Eduardo Mendoza, entre los galardonados
Los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía reciben a los galardonados en el Hotel Reconquista de Oviedo
Guía de las actividades organizadas para disfrutar de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo, Gijón o Avilés
Oviedo se viste de gala. Este viernes acoge la entrega de los premios Princesa de Asturias. Unos galardones que les contará esta noche desde el Teatro Campoamor, nuestro director de informativos, Carlos Franganillo.
Los actos alrededor de estos galardones comenzaron el pasado 16 de octubre. La princesa, la infanta y los reyes ya este jueves presidieron el XXXIII Concierto Premios en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, donde vimos una destacada complicidad entre la heredera y sus padres.
Este viernes, antes de la ceremonia de entrega de los galardones, doña Leonor, doña Sofía, el rey Felipe VI y la reina Letizia reciben en audiencia en el Hotel Reconquista a todos los premiados.
Hasta ahora el momento más anecdótico y divertido lo ha protagonizado Serena Williams, premio Princesa de Asturias de los Deportes, con su improvisado baile al ritmo de las gaitas.
El sábado, los reyes y su hija, cerrarán su agenda en Asturias, con la tradicional visita al pueblo ejemplar.
Todos los galardonados asisten a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias
En este edición de los Premios Princesa de Asturias, todos los galardonados asisten la tarde de este jueves a la ceremonia de entrega en Oviedo, algo que no suele ser habitual. Muchas veces, no todos los galardonados tienen la posibilidad de trasladarse hasta Asturias.
Este 2025 estarán los galardonados en las ocho categorías:
- Byung-Chul Han, Comunicación y Humanidades
- Eduardo Mendoza, Letras
- Douglas Massey, Ciencias Sociales
- Graciela Iturbide, Artes
- Serena Williams, Deportes
- Museo Nacional de Antropología de México, Concordia
- Mary-Claire King, Investigación Científica y Técnica
- Mario Draghi, Cooperación Internacional
¿Qué premiados pronunciarán discursos en la ceremonia de entrega?
El escritor Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras; el filósofo Byung-Chul Han, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades; la fotógrafa Graciela Iturbide, Premio Princesa de Asturias de las Artes; y el economista y político Mario Draghi, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, serán los premiados encargados de pronunciar discursos en la cuadragésima quinta edición de los galardones.
La princesa de Asturias con Serena Williams
La princesa de Asturias, junto a los reyes y la infanta Sofía, reciben a los premiados en audiencia en el Teatro Camponamor. En la imagen la princesa Leonor con Serena Williams.
Valdesoto, 'Pueblo Ejemplar de Asturias 2025
El sábado 25 de octubre, Sus Majestades los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía se trasladarán al concejo de Siero para hacer entrega del galardón al 'Pueblo Ejemplar de Asturias 2025', que este año ha recaído en Valdesoto, por su labor comunitaria, su compromiso con la tradición y su contribución al desarrollo social y cultural del Principado.
La reina Sofía, fiel a los Premios Princesa de Asturias
La reina emérita no falta cada año a los Premios Princesa de Asturias. Doña Sofía se ha unido a los reyes y sus nietas, la Princesa Leonor y la infanta Sofía, la mañana de este viernes en el Hotel Reconquista de Oviedo.
La complicidad de los reyes y sus hijas en el concierto previo a los Premios
Los reyes y sus hijas han acudido al tradicional concierto con el que arrancan los Premios Princesa de Asturias en Oviedo. Un evento que reúne a centenares de personas en las inmediaciones del Auditorio Príncipe Felipe, aunque todas las miradas han estado puestas en la familia real.Ir a la noticia
Los reyes, la princesa y la infanta reciben a los "Premios fin de grado 2024"
El Rey Felipe, la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía durante la audiencia a los galardonados con los "Premios fin de grado 2024" de la Universidad de Oviedo en el Hotel de la Reconquista.
Carlos Franganillo, en directo desde el Teatro Campoamor
La entrega de los premios Princesa de Asturias la contará esta noche, desde el Teatro Campoamor, nuestro director de informativos, Carlos Franganillo.
La Familia Real recibe a los galardonados en el Hotel Reconquista
Sus Majestades los Reyes, junto a Sus Altezas Reales, reciben este viernes en audiencia en el Hotel de la Reconquista de Oviedo a los galardonados con los “Premios Fin de Grado 2024” de la Universidad de Oviedo; a los distinguidos con las “Medallas de Asturias 2025”, el título de “Hijo Predilecto 2025” y los “Hijos Adoptivos 2025”; así como a los galardonados con los “Premios Princesa de Asturias 2025”, acompañados por los presidentes de los jurados y los miembros de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias.