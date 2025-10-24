Todos los galardonados asisten a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias

Esperanza Buitrago 24 OCT 2025 - 11:52h.

Los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía reciben a los galardonados en el Hotel Reconquista de Oviedo

Guía de las actividades organizadas para disfrutar de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo, Gijón o Avilés

Compartir







Oviedo se viste de gala. Este viernes acoge la entrega de los premios Princesa de Asturias. Unos galardones que les contará esta noche desde el Teatro Campoamor, nuestro director de informativos, Carlos Franganillo.

Los actos alrededor de estos galardones comenzaron el pasado 16 de octubre. La princesa, la infanta y los reyes ya este jueves presidieron el XXXIII Concierto Premios en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, donde vimos una destacada complicidad entre la heredera y sus padres.

Este viernes, antes de la ceremonia de entrega de los galardones, doña Leonor, doña Sofía, el rey Felipe VI y la reina Letizia reciben en audiencia en el Hotel Reconquista a todos los premiados.

Hasta ahora el momento más anecdótico y divertido lo ha protagonizado Serena Williams, premio Princesa de Asturias de los Deportes, con su improvisado baile al ritmo de las gaitas.

El sábado, los reyes y su hija, cerrarán su agenda en Asturias, con la tradicional visita al pueblo ejemplar.