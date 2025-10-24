La primogénita de los reyes Felipe y Letizia ha pronunciado su discurso durante la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias

Al minuto | Premios Princesa de Asturias 2025, en directo

Compartir







Esta edición de los Premios Princesa de Asturias 2025 ha vivido uno de sus momentos más llamativos de su historia cuando la princesa Leonor, heredera al trono, ha logrado emocionar a su hermana Sofía durante su discurso en el Teatro Campoamor de Oviedo.

La primogénita de los reyes Felipe y Letizia ha tomado la palabra en plena ceremonia como ya es habitual, pero ha sorprendido a propios y extraños al reconocer públicamente la relación que mantiene con la infanta al hilo del galardón otorgado a la legendaria tenista Serena Williams.

PUEDE INTERESARTE Los looks de los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias 2025

Mientras se refería a la trayectoria de Williams y al papel que su hermana Venus tuvo en su carrera, la futura reina de España ha pronunciado una frase que ha sido ampliamente aplaudida entre los allí presentes.

PUEDE INTERESARTE El gesto de la reina Letizia, Leonor y la infanta Sofía con Paloma Rocasolano en los Premios Princesa de Asturias 2025

"Es bonito lo que dices de tu hermana, sin Venus no habría habido Serena. Las hermanas cómplices son nuestras grandes aliadas y compañeras de viaje", ha espetado, en un claro guiño a la infanta Sofía.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las palabras, poco usuales en este tipo de actos institucionales, han conmocionado a los miembros de la familia real. Los reyes, situados en el palco presidencial, han intercambiado una mirada cómplice hacia la infanta, que ha escuchado atentamente a su hermana mayor.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Los tres han sonreído y no han podido evitar mostrar orgullo y afecto. Ese instante, captado por las cámaras, se ha convertido en una de las imágenes más comentadas de la ceremonia.

El afecto entre las hermanas también se ha podido ver minutos antes, cuando ambas han llegado al Teatro Campoamor cogidas del brazo, agarrándose las manos, colocándose el pelo y compartiendo confidencias.

De hecho, Sofía ha regresado a España este fin de semana para acompañar a sus padres y, en particular, a Leonor, en uno de los actos anuales más importantes de su papel institucional.

La relación entre Leonor y Sofía

Su relación ha sido, desde sus primeros años de vida pública, uno de los pilares más entrañables y simbólicos de la familia real española.

Aunque separadas por apenas dos años de diferencia, las hijas de los reyes Felipe y Letizia representan dos facetas complementarias dentro de una misma generación: Leonor, la heredera que se prepara para el trono, y Sofía, el apoyo discreto, firme y leal que siempre la acompaña.

Mientras Leonor ha ido asumiendo progresivamente más protagonismo institucional, Sofía se ha mantenido en un segundo plano, pero siempre presente, arropando a su hermana. Esa complicidad se ha hecho aún más visible en los últimos años, especialmente a medida que la princesa de Asturias ha comenzado a asumir sus primeros discursos y responsabilidades públicas.

Tras estos días, la infanta regresará a Lisboa para continuar con sus estudios universitarios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College. La princesa, por su parte, retomará su formación militar en la Academia de San Javier, en Murcia.

La última vez que Leonor y Sofía se dejaron ver juntas antes del marco de los galardones fue el pasado 12 de octubre, en los actos del Día de la Hispanidad. Entonces, fue la primera vez que la benjamina de la familia estuvo presente en la recepción y el besamanos que se llevó a cabo en el Palacio Real de Madrid.