El rapero Sean 'Diddy' Combs fue sentenciado en octubre a 50 meses de prisión, cuatro años y dos meses

El músico ha solicitado al presidente estadounidense, Donald Trump, que le conceda el indulto

El rapero Sean 'Diddy' Combs saldrá de prisión en mayo de 2028 tras cumplir su sentencia, según el Buró Federal de Prisiones (BOP, en inglés)

El BOP retocó hoy el fichero del artista en su página web para apuntar que la fecha exacta en la que podría salir es el 8 de mayo de 2028.

Dos cargos de transporte con fines de prostitución

El rapero fue sentenciado en octubre a 50 meses de prisión, cuatro años y dos meses, por dos cargos federales de transporte para ejercer la prostitución, y una multa de 500.000 dólares. También fue sentenciado a cinco años de libertad supervisada.

Combs ya lleva un año en la cárcel, pues en septiembre de 2024 fue ingresado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, donde se encuentra a día de hoy.

Combs solicita a Donald Trump el indulto

Sin embargo, el músico ha solicitado al presidente estadounidense, Donald Trump, que le conceda el indulto, según confirmó el propio mandatario, aunque no indicó si se llevará a cabo o no.

Por otro lado, sus abogados han comunicado que tienen intención de apelar la sentencia fijada por el juez del caso, Arun Subramanian.

La condena del rapero, de 55 años, fue establecida tras un juicio de dos meses en el que fue absuelto de los delitos más graves que se les atribuía, de tráfico sexual y crimen organizado, que podrían haberle supuesto la cadena perpetua.

Durante el proceso, la fiscalía contó con el testimonio de 34 personas, entre ellos dos exnovias del rapero, Cassie Ventura y una mujer que colaboró bajo el seudónimo genérico de Jane.

Ambas le acusaron de obligarlas a participar en maratones sexuales con prostitutos, denominados por el propio músico como "freak offs", así como de agredirlas tanto física como sexualmente.

Pidió perdón a sus víctimas

Antes de conocer su sentencia en octubre, Combs pidió perdón a sus víctimas a través de una carta enviada al juez del caso. En ella aseguró que "nunca volverá a cometer un delito". Dos horas después fue declarado culpable de dos cargos de transporte con fines de prostitución.

"Quiero disculparme y expresar mi sincero arrepentimiento por todo el daño y el dolor que he causado a otros con mi conducta. Asumo toda la responsabilidad por mis errores pasados", señaló.

En la carta, Combs aseguraba que los últimos dos años han sido "los más difíciles" de su vida: "No tengo a nadie a quien culpar por mi realidad y situación actual más que a mí mismo", recogieron medios locales.

"En mi vida he cometido muchos errores, pero ya no huyo de ellos", expresó.

"Lamento mucho el daño que causé, pero entiendo que las simples palabras 'lo siento' nunca serán suficientes, ya que estas palabras por sí solas no pueden borrar el dolor del pasado", añadió el artista.

Además, pidió perdón en especial a la cantante Cassie Ventura y a "Jane" por el daño causado: "Literalmente perdí la cabeza. Me equivoqué por completo al ponerle las manos encima a la mujer que amaba. Lo siento y siempre lo lamentaré. Mi violencia doméstica siempre será una carga pesada que tendré que llevar por siempre", afirmó.