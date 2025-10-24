Celia Molina 24 OCT 2025 - 15:54h.

El influencer gastronómico ha anunciado en sus redes que el cáncer de colon que padece ha empeorado considerablemente

"Los médicos me han dicho que me quedan días, semanas o un mes, no tengo más pronóstico de futuro", ha dicho en un vídeo

El influencer gastronómico Juan Jyoza, que abrió su canal a finales del año 2023 por el gusto que ha tenido siempre por la comida, ha anunciado en sus redes sociales que padece cáncer de colon en estadio 4 y que los médicos le han dicho que le quedan "días, semanas o un mes de vida", a lo sumo. Por ello, ha decido poner punto y final a su contenido - después de haber logrado casi 75.000 suscriptores en un tiempo récord - explicando exactamente cómo ha sido la progresión de su enfermedad y dejando un triste mensaje de despedida:

"Voy a poner punto y final a mi canal, un proyecto que empezó porque a mí me flipa la comida y, sobre todo, probar cosas nuevas. Pero, justo cuando lo lancé, empecé a encontrarme mal. Me hicieron un TAC para ver si tenía algún tipo de tumor y, efectivamente, me detectaron cáncer de colon en estadio 4 con metástasis en el peritoneo. Empecé la quimio y me centré a tope en el contenido de mis redes para no darle tantas vueltas a la enfermedad y lo cierto es que noté una gran mejoría", comienza a decir en su último vídeo.

"Todo ha ido a peor y estoy muy mal"

"Pero, en la pasada Navidad - continúa - tuvieron que operarme de urgencia porque tenía una perforación intestinal y, a partir de ahí, todo ha ido a peor. Me dieron más quimioterapia y, ahora, estoy con inmunoterapia pero, realmente, estoy muy mal. Me han dicho que puedo durar días, semanas o un mes, no tengo más predicción de futuro", ha confesado, sin poder evitar la emoción de sus propias palabras.

Después, le ha dado un sabio consejo a todos sus seguidores: "A mí ya no me queda tiempo, pero tú que lo tienes, aprovéchalo para hacer cosas. No te obsesiones con números, hazlo porque te gusta. Yo pensaba que iba a llegar a más pero, bueno, gracias por el apoyo, gracias por estar ahí. Siempre quedarán mis vídeos. No os olvidéis de vivir. Nos vemos en otra", dijo Juan José.

Días después, el influencer publicó otro vídeo en sus redes donde enseñaba cómo había sido su boda con su novia, María, con quien se casó en el hospital. Fue una ceremonia civil, "habida cuenta de la especial situación" en la que se encontraban los novios, que estuvieron acompañados por sus testigos y seres queridos. Tanto él, Juan José Menéndez Recio, como ella, María Seoane, llevaban dos ramos de rosas y no pudieron evitar las lágrimas durante la breve ceremonia. Pronunciado su consentimiento e intercambiados los anillos, el notario les declaró marido y mujer y ambos se fundieron en un emotivo abrazo.

Al terminar el acto, la cámara mostró a todos los amigos que habían acudido a la habitación del hospital para acompañar al influencer en un día tan importante. "Esta ha sido mi boda. Ya lo celebraremos en Las Vegas", decía Juan José, sin perder su buen humor. En los comentarios, todos sus fans han aplaudido esta iniciativa, por cumplir el sueño que tenía de casarse.