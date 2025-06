Celia Molina 27 JUN 2025 - 10:14h.

Su mujer, Victoria Beckham, ha compartido en sus redes sociales una foto del exfutbolista tumbado en una cama de hospital

Brooklyn Beckham celebra el 50 cumpleaños de su suegro tras no acudir al de su padre, David Beckham

¿Qué le ha pasado a David Beckham? Es la pregunta que se hacen todos sus seguidores después de que su esposa, Victoria Beckham, compartiera en los stories de su cuenta de Instagram una fotografía en la que se ve al futbolista tumbado en una cama de hospital. Concretamente, David aparece sonriendo con una bata de hospital y un cabestrillo en el brazo derecho, que le cubre desde la mano hasta el codo. Por su expresión se diría que acababa de despertar de la anestesia. Y, en el pie de la foto, la ex Spice Girl escribió: "Get well soon, daddy" (ponte bueno pronto, papá), por lo que queda claro que está pasando por un problema de salud.

En otra fotografía, se ve la mano sana del exfutbolista, en la que lleva una pulsera de la amistad, también con la frase "Mejórate pronto". Aunque, en ningún momento se especifica qué es lo que le ha ocurrido, los rumores apuntan a que se podría haber sometido a una "cirugía secreta" para reparar una lesión de muñeca sufrida hace ya 22 años, durante un partido amistoso contra Sudáfrica, tal y como informa la publicación Mirror.

Una antigua lesión de muñeca sería el motivo del ingreso

No sabemos si, en los deseos de pronta recuperación que le han mandado sus hijos, está incluido Brooklyn Beckham quien, recientemente, ha protagonizado una supuesta disputa familiar. Fue muy llamativa su ausencia en el cumpleaños que su padre celebró a principios del mes de mayo, al que no acudió ni él ni su esposa, Nicola Peltz. Tampoco le felicitó ni le mencionó en redes, cosa que sí ha hecho para felicitar a su suegro, Nelson Peltz, que también ha cumplido años hace poco. La pareja sí acudió a la fiesta de aniversario de éste y Brooklyn se deshizo en halagos hacia su suegro en las redes sociales, con quien publicó una tierna fotografía familiar junto a la frase: "Feliz cumpleaños, Nelson, te queremos".

Esto, sumado a la falta de manifestaciones públicas por parte de Brooklyn a David en el día del padre, hace pensar que entre ellos hay una notable distancia. A pesar de que el exjugador de fútbol se puso sentimental en esa fecha tan señalada, diciendo que su paternidad ha sido el "trabajo más importante de su vida", y de haber recibido los comentarios amorosos del resto de sus hijos, Cruz, Romeo y Harper, Brooklyn prefirió mantenerse en silencio y no contestar al mensaje de su progenitor.