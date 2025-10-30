El vídeo de Mariah Carey cuenta con más de 20 millones de reproducciones en TikTok junto a miles de comentarios

La cuenta atrás para la Navidad está a punto de empezar. Y, como todos los años, hay una estrella que es rostro más popular de esta festividad: Mariah Carey. La cantante neoyorquina ha compartido un divertido vídeo en redes sociales para avisar que todavía tenemos que esperar un poco más para inaugurar la temporada navideña.

Y es que si hay una canción que representa a la Navidad es el famoso tema de Mariah Carey ‘All I Want For Christmas Is You’. La artista ha entonado “aún no” con la melodía de los primeros acordes de su mítico tema.

La canción cuenta con 500.000 reproducciones diarias en Spotify

El vídeo de Mariah Carey cuenta con más de 20 millones de reproducciones en TikTok junto a miles de comentarios y 1,3 millones de 'me gustas' en Instagram. "Ella se está descongelando", "Tómate tu tiempo, te esperamos", "Cuatro días más y... es el momento’, son algunas de las frases que se han podido leer en su publicación.

La cantante presentará su nuevo videoclip de ‘All I Want For Christmas Is You’ el 1 de noviembre. Pero muchos fans no pueden aguantar más y ya están escuchando el tema en las plataformas streaming. El tema cuenta ya con 500.000 reproducciones diarias en Spotify, tal y como lo informa ‘Pop Crave’ en X.