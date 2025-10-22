Celia Molina 22 OCT 2025 - 12:12h.

El mítico actor de 'Anatomía de Grey', que fue diagnosticado de ELA en abril, interpretará a un bombero en la serie 'Brilliant Minds'

El actor Eric Dane se rompe a llorar tras el diagnóstico de ELA: "No creo que este sea el final de mi historia"

El pasado mes de abril, el actor Eric Dane, conocido mundialmente por su papel de Mark Sloan en 'Anatomía de Grey', anunció públicamente que padece ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). Esta enfermedad letal es definida por la prestigiosa Clínica Mayo como una trastorno del sistema nervioso que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal y que, a corto plazo, hace que se pierda el control de los músculos, incluidos los implicados en el sistema respiratorio.

Desde que comunicó su diagnóstico, se ha hecho visible el empeoramiento físico de este queridísimo actor, que ya ha tenido que usar la silla de ruedas en más de una ocasión. Tal y como confesó a la prensa en el mes de junio, Dane ha perdido ya la movilidad de su lado derecho. Esto, sin embargo, no le ha impedido continuar con su carrera cinematográfica, pues pronto aparecerá como actor invitado en la serie de la NBC 'Brilliant Minds' donde dará vida a un bombero que no sabe cómo contarle a su familia que padece ELA.

"Estrella invitada de un episodio imprescindible"

"Un bombero, un padre y un diagnóstico que lo cambia todo. Eric Dane aparece como estrella invitada en un episodio imprescindible de #BrilliantMinds el 24 de noviembre a las 10/9c | NBC y Peacock", versa el anuncio de la participación estelar del artista. Un papel con el que Dane podrá sentirse plenamente identificado, pues él también es padre de dos hijas, de las que no se quiere perder ni un momento de su vidas.

Hace poco, el intérprete viajó hasta Washington con la organización sin fines de lucro 'I AM ALS'. Allí, se ha encontró con Frank Pallone, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, con quien mantuvo una conversación que fue publicada en TikTok. En ella, Dane aseguró: "Yo voy a tocar todas las campanas, tengo a dos hijas en casa. Quiero verlas, ya sabes, graduarse en la universidad, casarse, tal vez conocer a mis nietos. Quiero estar ahí para todo eso, así que voy a luchar hasta el último aliento", aseguró en la reunión que mantuvo con el equipo de Pallone.

Este representante quiere contar con su apoyo para presentar el proyecto de ley de reautorización en EEUU, es decir, una serie de leyes y fondos para apoyar a las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y cuyo objetivo principal es agilizar los trámites de dependencia, garantizar cuidados especializados, ofrecer apoyo económico y social a los pacientes y sus familias, y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la enfermedad. Justo en España, el Gobierno acaba de aprobar la entrega de 10.000 euros al mes para estos pacientes, con la intención de ayudarles a sufragar los gastos del deterioro físico que implica la ELA.

Por su parte, los fans del actor se han alegrado mucho de volverle a ver en la pequeña pantalla, dejándole cariñosos comentarios en las redes como "Veremos la serie por él", "Más guapo que nunca" o "Encantados de verte en 'Mentes Brillantes' mientras visibilizas la ELA".