Además de las muertes de Shannen Doherty y Julian McMahon, la enfermedad también ha perseguido a los actores de la serie

Revelan la causa de la muerte de Julian McMahon, el mítico actor de la serie 'Embrujadas' fallecido a los 56 años

En noviembre, el actor Eric Dane, que fue diagnosticado con ELA, hará una participación especial en la serie de la NBC 'Brilliant Minds', donde interpretará a un bombero que padece su misma enfermedad. Sin embargo, hubo un momento en el que fue uno de los grandes galanes de la serie 'Embrujadas', cuyo elenco de actores parece haber sufrido una maldición derivada de la propia naturaleza esotérica de la producción. Solo hay que recordar que su mayor protagonista, la actriz Shannen Doherty, que dio vida a la indestructible Prue Halliwell, murió tras una larga lucha contra el cáncer en julio del año 2024.

En su caso, la enfermedad comenzó con un cáncer de mama, que le fue diagnosticado en el año 2015, mucho tiempo después de su (supuesta) salida forzada de 'Charmed'. Aunque entró en remisión, los tumores volvieron en el año 2020, el más crudo de la pandemia del coronavirus, extendiéndose al cerebro y a los huesos y, por mucho que ella intentó alargar su vida hasta con tratamientos experimentales, la actriz acabó falleciendo repentinamente el verano pasado.

El adiós a Shannen Doherty y Julian McMahon

Doherty creyó hasta el último momento que podría sobrevivir. Había utilizado los ingresos residuales de 'Embrujadas', que seguía emitiéndose en Estados Unidos, para pagarse los medicamentos que necesitaba para seguir adelante. Al enterarse de la que la serie iba a desaparecer de la pequeña pantalla, le pidió una mensualidad a su exmarido, a quien había descubierto engañándola cuando ella ya estaba enferma. Por desgracia, no le dio tiempo a recibir nuevos ingresos, pues murió incluso antes de que lo que ella imaginaba.

Justo un año después, el 2 de julio de este 2025, fallecía también otro de los rostros más conocidos de la ficción: el guapísimo Julian McMahon, que dio vida al mitad abogado, mitad demonio, Cole Turner. Junto a Alyssa Milano protagonizó uno de los romances más carpeteros de la televisión, el amor prohibido entre una bruja buena y un demonio que luchaba por no ser tan malo. Los fans de 'Charmed' se quedaron desolados al conocer la noticia de su fallecimiento, a causa de un cáncer de cuello y cabeza que se le expandió al pulmón, y manifestaron su dolor a través de las redes, con fotografías de Shannen y de él "en el cielo", donde se habrían "reunido de nuevo".

La lucha de Eric Dane contra la ELA

Cuando Cole Turner desapareció definitivamente de la serie - su conversión en la fuente de todo mal hacía ya imposible su relación con la noble Phoebe - Eric Dane, en el papel de Jason, le sustituyó como el apuesto hombre soltero de la serie. Jason apareció como el nuevo director de la revista donde Phoebe escribía su columna de consejos y, rápidamente, surgió el amor entre ellos. En aquel momento, Dane ni se podía imaginar que tantos años después, en abril de 2025, le iban a diagnosticar ELA, una enfermedad mortal de las neuronas motoras que debilita los músculos hasta que dejan de funcionar, incluidos los del sistema respiratorio.

Aunque es consciente de su complicado pronóstico, Dane ha asegurado públicamente que él "va a tocar todas las campanas y luchar hasta el último aliento contra la ELA", pues tiene "dos hijas en casa" a las que quiere ver, "graduarse, casarse" y, si es posible, hasta conocer a sus futuros nietos. Por el momento, ya ha perdido la movilidad de su lado derecho, si bien esto no le ha impedido continuar con su carrera, aunque sea con una intervención episódica en una de las series del momento.

El tumor en el útero de Holly Marie Combs

Sólo los más fanáticos conocerán la confesión que Holly Marie Combs, la actriz que interpretó a Piper Halliwell, hizo en un podcast en el año 2023. La mediana de las brujas contó que, durante el rodaje de la primera temporada, le encontraron un tumor "del tamaño de una pelota de béisbol" en el útero, por lo que tuvo que ser intervenida de urgencia. La actriz se vio obligada a paralizar la grabación durante varias semanas y sólo cuando se lo extirparon supo que era un "tumor benigno que estaba creciendo a un ritmo nada saludable". Por ello, al a volver, al rodaje, aparece sentada en la mayoría de las escenas, pues todavía le costaba caminar.

Afortunadamente, el problema no fue a más y hoy es una mujer sana que todavía mantiene contacto con el resto de las 'Embrujadas', Alyssa Milano y Rose McGowan, la hermana perdida que apareció en pantalla tras la muerte de Prue. Sobre ellas, el único que conflicto reseñable es la mala relación que establecieron en el set, pues parece que las quejas de Alyssa -que dio a elegir a los directires entre Shannen Doherty y ella - también se extendieron a la pequeña Paige.