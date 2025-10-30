La primogénita de los reyes Felipe y Letizia alcanza este 31 de octubre 20 años, y su figura es analizada al detalle tanto dentro como fuera del territorio nacional

Las normas de conducta que la princesa Leonor debe cumplir en su regreso a la Academia de San Javier

Con motivo de su 20º cumpleaños, la princesa Leonor continúa dejando su huella más allá de España. Cada paso, cada aparición y cada palabra es analizada al detalle no solo dentro del territorio nacional, también fuera del país.

Su estancia dos años en Gales y su formación militar, durante la que ha recorrido nueve países, también ha ayudado a que su imagen traspase al plano internacional. Ahora, la prensa extranjera la describe con una serie de calificativos como figura clave de la monarquía española.

Los medios extranjeros no solo han seguido sus pasos académicos, sino que han moldeado una imagen pública en torno a la princesa. El medio belga 'Soir Mag' la define en un artículo titulado "La princesa Leonor de España, siguiendo los pasos de Elizabeth" como la "favorita del pueblo".

"Ya no es una adolescente inocente. Su papel resulta esencial para una Casa Real que apenas se mantiene a flote. Felipe, por desgracia, tiene que lidiar con la escasa popularidad de su esposa, la reina Letizia, a quien el público critica por todo y por lo contrario: demasiado distante a pesar de -¿o quizás debido a?- sus humildes orígenes, altiva, fría como el hielo, una belleza irritante… a diferencia de Leonor, cuya sonrisa es aclamada universalmente", añaden.

Este citado medio también asevera que, aunque su ascenso al trono no es inminente, ya traslada una imagen de heredera "disciplinada, culta, multilingüe, joven y bella" que contribuye a reforzar "la narrativa de una institución en recuperación".

Estos calificativos no solo hablan del aspecto o el estilo de la primogénita de Sus Majestades: también construyen una narrativa en la que Leonor representa la "esperanza" de la monarquía española.

Su carácter y estilo

Por otro lado, la revista francesa 'Point de Vue', en un artículo fechado a 29 de septiembre de este año bajo el título "Leonor de España: el encanto de una futura reina, junto a sus padres", resalta que "hace gala de toda su elegancia y carisma" durante las visitas oficiales.

Asimismo, subraya que la princesa "encarna su papel, más que nunca" y lo hace "con perfecta maestría".

Los tabloides británicos también se han pronunciado sobre el papel de la heredera al trono. En concreto, el 'Daily Mail' sostiene que cuenta con un carácter "sereno" que la hace más llamativa. Así lo desarrolla en una información titulada: "¡La fuerza de la heredera! La princesa Leonor estrena uniforme militar en las celebraciones del Día de la Hispanidad".

El periódico alemán 'Bunte' sitúa a la nieta del emérito Juan Carlos como "ya es una estrella de la moda española" y la elogia por su "estilo increíble" desde muy joven.

A punto de alcanzar dos décadas de vida, la combinación de su formación académica internacional, su entrenamiento militar y sus apariciones conforman un perfil cuidadosamente trabajado. La imagen que Leonor proyecta no solo es halagadora, sino que adquiere significado institucional.

Su último acto público ha vuelto a colocarla en el foco mediático como una de las grandes protagonistas de los Premios Princesa de Asturias 2025, a los que acudió junto a sus padres y a su hermana, la infanta Sofía, copando un sinfín de titulares y siendo el centro de todas las miradas.