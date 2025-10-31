Según la madre del culturista Kadu Santos, el derrame cerebral derivó en una infección pulmonar

En el mes de julio de 2025, Santos le propuso matrimonio a su pareja Sabrina Wollmann

Compartir







A los 31 años de edad, el fisicoculturista Ricardo Nolasco dos Santos, apodado Kadu Santos, ha muerto en Brasil a causa de un derrame cerebral. Santos había acumulado una carrera deportiva sobresaliente, con 11 títulos nacionales y dos campeonatos absolutos en el prestigioso certamen Muscle Contest, donde se estableció como uno de los íconos del culturismo brasileño.

Kadu Santos, además de sus éxitos en el escenario, había ganado una destacada presencia en las redes sociales. En su perfil de Instagram con más de 13.000 seguidores, ofrecía asesorías y programas de entrenamiento, definiéndose como alguien que "transformaba cuerpos y mentes con práctica y conocimiento".

PUEDE INTERESARTE Se desvelan las causas de la muerte de Diane Keaton: el comunicado que ha emitido la familia de la actriz

Sufrió una gran angustia tras la muerte de su gato

Según su madre, Iva Nolasco, el derrame cerebral derivó en una infección pulmonar y su salud empeoró por un defecto congénito. La mujer explicó que las dificultades comenzaron el 4 de octubre, tras una semana en la que su hijo "atravesó una profunda angustia emocional por la muerte de su gato, Baki, al que estaba muy unido".

De acuerdo con su testimonio, el deportista trató de relajarse saliendo a cenar con su pareja y amigos, pero poco después comenzó a tener fuertes dolores de cabeza, convulsiones y finalmente un derrame cerebral.

Le pidió matrimonio a su novia en julio

En el mes de julio de 2025, Santos le propuso matrimonio a su pareja Sabrina Wollmann, entrenadora personal. Después del fallecimiento de su novio, Wollmann le dedicó una emotiva publicación en redes sociales: "Si hubiera sabido que nuestro final en esta vida sería así, lo haría todo de nuevo, porque fueron los mejores cuatro años de mi vida y sé que también lo fueron para ti".

Hasta ahora, no se han confirmado las causas exactas del fallecimiento, aunque se presume que podría tratarse de una muerte súbita.