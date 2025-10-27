Gonzalo Barquilla 27 OCT 2025 - 19:15h.

Claudia Schijman, actriz conocida por su papel en la serie 'El Eternauta', ha muerto a los 66 años tras varios días hospitalizada

Argentina llora la muerte de Claudia Schijman, una actriz conocida por su papel en la serie 'El Eternauta' y una destacada docente. La intérprete de 66 años ha fallecido como consecuencia de las secuelas ocasionadas por un accidente que sufrió hace varias semanas y que provocó su ingreso hospitalario.

Según los medios locales, las autoridades y los bomberos tuvieron que intervenir en su domicilio el pasado 15 de octubre tras registrarse un incendio. Schijman presentaba quemaduras en los brazos y tuvo que ser asistida por algunos vecinos antes de poder ser evacuada al hospital. Inicialmente el cuadro era estable, pero el estado de salud de la actriz empeoró.

Su familia pidió ayuda para una campaña de donación de sangre en redes sociales. Sin embargo, tras casi dos semanas ingresada, ha acabado falleciendo. La Asociación Argentina de Actores ha lamentado la pérdida de Claudia en redes sociales. "Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Claudia Schijman. En sus más de tres décadas de trayectoria artística, se lució en teatro, televisión, plataformas, publicidad y cine. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos", escribieron.

La trayectoria de Claudia Schijman

Schijman se formó con referentes de la industria como Ricardo Bartis, Norman Brisky y Guillermo Angelelli. La intérprete se dedicó a la comedia para demostrar su talento. Durante su carrera, participó en proyectos en teatro, televisión y cine independiente. Siempre estuvo caracterizada por su naturalidad.

Debutó en la pequeña pantalla con 'El Palacio de la Risa' y dejó una gran huella en ficciones como 'Disputas', 'Por amor a vos', 'Verdad Consecuencia' o 'Juanita la soltera'.

En cine, destacan trabajos de la actriz en producciones como 'Evita', 'Corazón iluminado', 'Diario para un cuento' o 'Mi reino por un platillo volador', entre otros. En teatro, se recuerdan papeles en obras como 'Las descamisadas', 'Éxodo' y 'Brebaje', entre otras.