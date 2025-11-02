Duro enfrentamiento entre Maite Galdeano y Makoke: "Te pegas a los hombres por dinero"

Fiesta 02 NOV 2025 - 17:13h.

Maite Galdeano ha aprovechado su visita a 'Fiesta' para devolverle a Makoke un dardo que tenía guardado y que Emma García ha tenido que frenar

Maite Galdeano ha aprovechado su participación en 'Fiesta' este fin de semana para devolverle a Makoke algo que le tenía guardado. La creadora de 'La papela del camión' estaba esperando a encontrarse en un plató con la malagueña porque, como ella misma ha dicho, "estas cosas tienen que hablarse en televisión".

Maite, que ha sufrido mucho por los problemas con su hija y sigue sufriendo, cree que su compañera de programa no ha sido legal al juzgar los problemas familiares por los que atraviesan los Suescun Galdeano desde hace meses:

"A ti te tengo que decir cuatro cosas, tú dijiste que yo me muevo por el talón, que yo hablo de lo de mi hija por el dinero, que eso es lo único que me interesa, pero no tienes ni idea".

Makoke, que no se pensaba quedar callada, le explicaba a Maite por qué había opinado sobre ella y su manera de "arreglar" las cosas con Sofía Suescun: "Si a ti lo que te interesa es hacer las paces con tu hija no creo que ir a un plató sea lo más conveniente".

El golpe bajo de Maite a Makoke

Pero el ataque de Maite hacia Makoke no había hecho más que empezar. Maite, que llevaba tiempo esperando el momento ideal, ha lanzado un tremendo dardo a la modelo que ha hecho intervenir a Emma García:

"Tú hablas de dinero, pero a mí fuentes muy cercanas me dicen que a ti lo que te ha interesado siempre de los hombres es la cartera, te quedaste con la casa de Javier Tudela cuando te separaste de él, y luego has hecho algo horrible. Tú no has estado precisamente con panaderos, los hombres normales con trabajos normales a ti no te interesan".