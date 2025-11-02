Fiesta 02 NOV 2025 - 17:12h.

Makoke reacciona al ver las primeras imágenes de Javier Tudela y Marina Romero tras anunciar su enfermedad

Javier Tudela, a sus hijos en común con Marina Romero: "A veces no hay tanto tiempo como se quisiera"

Hace una semanas, Makoke anunció la cancelación de su boda a raíz de haber recibido una mala noticia familiar. Poco después pudimos saber que esto se debía al hecho de que a Marina Romero, su nuera, le habían diagnosticado una enfermedad y debía tratarse de manera urgente. 'Fiesta' tiene las que serían las primeras imágenes en las que aparecen Marina Romero y Javier Tudela tras anunciarse que ella padece una enfermedad. La pareja se mantiene fuerte y unida ante la adversidad y Makoke actualiza el estado de salud de la pareja de su hijo.

Makoke reflexiona en 'Fiesta' sobre esta difícil situación que está viviendo su familia: "La vida es un camino de obstáculos y este es uno más. Estamos muy bien, ellos son una familia increíble, son los cuatro una piña. Da gusto verlos, cómo se quieren... Van camino de los nueve años juntos. Son una pareja sólida y bonita. Convivo mucho con ellos y jamás he visto una pelea, es digno de admirar", son parte de sus palabras al hablar de su hijo y su nuera.

Makoke se pronuncia sobre la enfermedad de Marina Romero, su nuera

'Fiesta' muestra unas imágenes en exclusiva en la que aparecen Javier Tudela y Marina Romero dos meses después de que se conociera el problema de salud por el que atraviesa ella. Y es que la pareja emprende un nuevo negocio relacionado con la hostelería y han sido fotografiados mientras están gestionando papeles y comprando material. Lo cierto es que se les ve a ambos muy implicados e ilusionados con este nuevo proyecto empresarial. De hecho, vemos a Marina Romero sonreír en varias ocasiones.

"Ellos son parte de un nuevo proyecto en el mercado de Aravaca y son unos jabatos. Marina no para de trabajar, está muy ilusionada. Son gente joven y es normal que tienen que trabajar", comenta Makoke tras ver estas imágenes. Además, habla un poco sobre cómo se encuentra su nuera en pleno proceso de tratamiento, aunque se quiere mostrar prudente al respecto: "Está todo bien y no te puedo decir más porque a mí no me concierne decirlo".

Por otro lado, Makoke hace una importante reflexión a raíz de que Emma García señale que es evidente que, para la colaboradora, han cambiado sus prioridades en la vida: "Cada día a estoy más convencida de que hay que disfrutar cada minuto de la vida, que los problemas importantes son los de la salud. Todos los demás, se arreglan".